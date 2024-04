Gustavo Henrique treina e Corinthians recebe o Fluminense para tentar frear onda de crises

O Corinthians recebe neste domingo o Fluminense, às 16h, na Neo Química Arena, em São Paulo, pela quarta rodada do Brasileiro com um objetivo claro: acabar ou ao menos tentar reduzir a onda de crises, que vai desde a defesa até o ataque, passando também nos bastidores. A expectativa do técnico António Oliveira é contar com o zagueiro Gustavo Henrique, que fez a primeira parte do treinamento, deste sábado, com o grupo e, em seguida, voltou à parte interna do CT para uma atividade na academia.

O defensor está recuperado após ser diagnosticado com dengue e deve retomar a titularidade ao lado de Félix Torres. Ainda neste sábado, os atletas iniciaram o dia com uma ativação física na academia do CT e, na sequência, foram ao Campo 3 para o aquecimento. O treinador promoveu também um trabalho tático para realizar os últimos ajustes na equipe que deve iniciar a partida. Houve também repetições de bolas paradas ofensivas e defensivas.

Integrantes de uniformizada foram recebidos dentro do clube para pressionar elenco e diretoria, apesar de dizerem que estão apoiando o time. Mas a crise é grande. Enquanto a presidência tenta resolver pendências com a diretoria de futebol ameaçando mudar tudo, o elenco está em crise técnica.

No gol até o goleiro Cássio, que soma 712 jogos com a camisa do Corinthians, corre o risco de começar na reserva (Carlos Miguel é o mais cotado para a vaga) contra o Fluminense depois de ser acusado de falhar na derrota por 1 a 0 contra o Argentinos Juniors, pela Copa Sul-Americana, no meio de semana. O jogador desabafou e falou em tom de adeus.

No ataque a situação não está nada melhor. A torcida não grita gol há quatro jogos. O último foi contra o Nacional pela Copa Sul-Americana, em 9 de abril, o que significa que o time não fez gol até agora no Brasileirão.

Por conta das questões técnicas, o treinador português António Oliveira, que assumiu a posição no meio do Campeonato Paulista no lugar de Mano Menezes, já está com o trabalho sob risco.

Com um ponto em três jogos, o Corinthians entrou na quarta rodada com campanha melhor apenas do que Atlético-GO e Cuiabá, que perderam todos os duelos.