Claudinho da Geladeira deixa o Podemos e assina filiação ao PSDB

Fábio Martins

Do Diário do Grande ABC



14/07/2021 | 20:49



O prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira, formalizou filiação ao PSDB. Após quadro de vitória eleitoral pelo Podemos na disputa de 2020, o chefe do Executivo aceitou convite para ingresso no tucanato, em pouco mais de um semestre à frente do Paço. O ato ocorreu na sede do diretório estadual do partido, com a presença do vice-governador de São Paulo, Rodrigo Garcia (PSDB). Com longo histórico no PT, pelo qual acumulou mandatos de vereador no começo dos anos 2000, ele migra para a sigla que teve como adversária durante maior parte de sua trajetória política. “Tenho gratidão ao governador”, alegou.



Claudinho atribui a entrada ao PSDB ao “olhar diferenciado”, segundo ele, demonstrado por Doria neste seu início de governo local. “Maior investimento da história de Rio Grande, que vai deixar de ser bairro do Grande ABC para virar, de fato, uma cidade. Nunca ninguém teve esse olhar. O governador vem ajudando demais. Construção da rodoviária, nova estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), Poupatempo, projeto habitacional, com 232 apartamentos. Muita coisa. Sou imensamente grato. E ele me convidou a fazer parte das fileiras. Como posso não ser agradecido? Será orgulho integrar essa bandeira.”



A nova filiação de Claudinho foi antecipada pelo Diário, e envolve investida do tucanato a prefeitos do Estado. O partido ao qual ele irá presidir na esfera municipal se aproximou já no ano passado. Depois do processo de desgaste e, consequentemente, ruptura entre Adler Kiko Teixeira (PSDB) e Gabriel Maranhão (Cidadania) – ambos ex-prefeitos pelo tucanato –, o PSDB apoiou a terceira tentativa do político de chegar à Prefeitura – a primeira fora do petismo. A sigla, inclusive, conta com figuras nomeadas no governo. Em 2012, por outro lado, em sua estreia no páreo majoritário, Claudinho foi considerado xodó do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).



O político engrossa o rol de tucanos na região a três nomes no comando do Executivo. Apesar do histórico antagônico ao PSDB, Claudinho minimizou as rusgas do passado, sustentando que a população quer saber apenas de resultados no mandato, e não na sigla do prefeito. “Vejo que a gente precisa esquecer linha partidária e olhar mais a cidade, quem ajuda, colabora. O que adianta dizer que sou da sigla tal se não traz nada? O povo quer ver resultados. Nada adianta estar prefeito e não vir nada. A população quer ver rua asfaltada, iluminação, articulação em trazer as coisas. Pensando na população vejo que o PSDB é a melhor coisa que aconteceu na minha vida.”