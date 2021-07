Thomas Bach diz que 85% de atletas e oficiais da Vila Olímpica estarão vacinados

14/07/2021 | 07:40



Um dia depois de fazer a sua primeira aparição pública desde sua chegada ao Japão, o presidente do Comitê Olímpico Internacional (COI), o alemão Thomas Bach, se encontrou nesta quarta-feira, em Tóquio, com o primeiro-ministro japonês Yoshide Suga. Na reunião, que também teve a presença de Seiko Hashimoto, presidente do Comitê Organizador, o dirigente afirmou que cerca de 85% dos atletas e dos oficiais da Vila Olímpica estarão vacinados ou imunizados para os Jogos de Tóquio-2020, que começarão no próximo dia 23.

"Cerca de 85% de atletas e oficiais que vão viver na Vila Olímpica e quase 100% dos membros do COI e funcionários do COI estão vacinados ou imunes. O porcentual de membros vacinados da mídia internacional é entre 70% e 80%", afirmou Bach, em um comunicado oficial enviado à imprensa logo após a reunião com as autoridades japonesas.

O presidente do COI voltou a agradecer o esforço do governo do Japão para receber a Olimpíada de Tóquio-2020 em meio à pandemia do novo coronavírus.

"Eu gostaria de expressar meu respeito e gratidão ao governo e à população do Japão por nos receber. Faltam nove dias para a cerimônia de abertura para as Olimpíadas de Tóquio. Atletas de todo o mundo estão chegando ao Japão. Os Jogos vão unir o mundo em nossa diversidade. Eles vão nos mostrar que somos mais fortes juntos em nossa solidariedade", disse Bach.

A Vila Olímpica, reservada para os competidores se hospedarem durante os Jogos de Tóquio-2020, abriu as portas na última terça-feira. Cerca de 11 mil representantes de mais de 200 países usarão as instalações até o final do evento, marcado para 8 de agosto.

Os primeiros atletas brasileiros entrarão na Vila Olímpica somente a partir desta quinta-feira. Por enquanto, apenas o chefe de missão da equipe nacional, Marco Antônio La Porta, que também é vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil (COB), já adentrou o prédio reservado à delegação. João Victor Oliva, do hipismo adestramento, será o primeiro a se hospedar no local.