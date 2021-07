Grande ABC perde representatividade olímpica em Tóquio

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



14/07/2021 | 00:01



O COB (Comitê Olímpico do Brasil) divulgou a delegação que representará o País nos Jogos de Tóquio, fato que constatou o aumento na perda de representatividade do Grande ABC em Olimpíada. Se em Atenas-2004 a região enviou 55 atletas (o que representava 22,3% do total de esportistas brasileiros), em Tóquio estarão 16, o que equivale a apenas 5,3% dos 301 que estarão lutando por medalhas a partir da semana que vem – entre 23 de julho e 8 de agosto.

Atestam essa linha decrescente na participação do Grande ABC em Jogos as edições entre o evento realizado na Grécia, há 17 anos, e o que iniciará no Japão em dez dias. Em Pequim-2008, por exemplo, foram 40 atletas da região (14,4% da delegação), em Londres-2012 foram 22 (8,4%) e na Rio-2016 eram 40 que, apesar de ser equivalente aos Jogos da China, era proporcionalmente igual ao da Olimpíada na Inglaterra (8,6%).

Dos 16 atletas do Grande ABC que estarão em Tóquio, dez treinam em São Caetano: Arthur Zanetti (ginástica artística), Milena Titoneli e Ícaro Miguel (taekwondo), Caroline Kumahara, Bruna Takahashi, Gustavo Tsuboi, Vitor Ishiy e Hugo Calderano (tênis de mesa), além de Jucilene de Lima e Izabela Silva (atletismo). Além deles, também têm vínculo com o município os mesatenistas reservas Eric Jouti e Giulia Takahashi (ambos não são contabilizados nos números deste levantamento).

Já Santo André terá a dupla do atletismo do Sesi Felipe Bardi e Lucas Vilar, além da moradora Tamires, do futebol feminino, e de Macris, do vôlei, que nasceu na cidade. Por fim, São Bernardo enviará dois esportistas, ambos do Sesi, casos dos nadadores Etiene Medeiros e Matheus Gronche.

A região ainda enviará profissionais como técnicos e equipe de apoio, casos de Marcos Goto (ginástica artística), Hugo Hoyama, Francisco Arado e Lincon Tomita Yasuda (tênis de mesa), Clayton dos Santos (taekwondo), Giovanna Santos e Arthur Stein (judô), Luciano Capelli (futebol feminino), João Paulo Alves da Cunha e Darci Ferreira (atletismo), além de Antonio Carlos Moreno, que é coach do COB.

Brasil terá 18 campeões no Japão

A delegação brasileira que irá a Tóquio terá 174 atletas estreantes em Jogos Olímpicos. Por outro lado, outros 31 já tiveram o sabor especial de subir em um dos três degraus do pódio, sendo 18 deles no mais alto, caso do são-caetanense Arthur Zanetti, da ginástica artística, que foi ouro em Londres-2012 – e ainda faturou a prata na Rio-2016.<EM>

Juntos de Zanetti também foram campeões Thiago Braz, no atletismo; Rodrigo Pessoa, no hipismo saltos; Kahena Kunze, Martine Grael e Robert Scheidt, da vela; Bruninho, Douglas Souza, Fernanda Garay, Lucão, Lucarelli, Maurício Borges, Maurício Souza, Natália, Tandara e Wallace, todos no vôlei; Alison e Bruno Schmidt, no vôlei de praia.

“Antigamente, chegávamos aos Jogos com cinco a sete modalidades com chances de medalha. Hoje, passamos de dez. Estamos ansiosos para ver nossos atletas atingirem suas melhores performances durante os Jogos Olímpicos”, declarou o vice-presidente do Comitê Olímpico do Brasil e chefe de missão em Tóquio, Marco La Porta.