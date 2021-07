Bia Moço

No primeiro dia da vacinação contra a Influenza (gripe) aberto para todas as pessoas acima dos 6 meses de idade triplicou o número de doses aplicadas no Grande ABC. Somente na segunda-feira, quando iniciou o novo calendário, cinco das sete cidades – São Caetano e Rio Grande da Serra não informaram dos dados – protegeram 20.151 pessoas, aumento de 237% na procura do imunizante, já que do início da campanha, em 12 de abril, até o dia 4 de julho – quando somente os grupos prioritários podiam se vacinar –, os municípios ministravam, em média, 5.976 doses diárias.

A decisão de estender a campanha a toda população partiu do Ministério da Saúde diante da baixa cobertura vacinal em todos os Estados do Brasil. Na região, até a última semana, apenas 50% da população elencada como público-alvo tinha se vacinado contra a Influenza, ou seja, 502.017 das 1.001.904 pessoas.

No entanto, as doses que estão sendo aplicadas agora em toda a população são as chamadas remanescentes, ou seja, o que sobrou dos imunizantes enviados pelo Ministério da Saúde para vacinar os públicos prioritários. Para garantir que a maioria da população receba a vacina, as cidades do Grande ABC informaram que já solicitaram o envio de mais imunizantes à pasta, porém, ainda não tem data prevista para o reabastecimento.

Em Mauá, por exemplo, as 25 mil doses restantes darão conta de imunizar cerca de 6% da população geral. Em São Caetano restaram 11 mil doses, que serão disponibilizadas a quem quiser se imunizar. Já em Ribeirão Pires, as vacinas remanescentes imunizarão cerca de 24,16% da população – o município não informou quantas doses restaram das fases iniciais. As demais cidades não informaram a quantidade de doses no estoque.

Infectologista e fundador do IBSP (Instituto Brasileiro para Segurança do Paciente), José Ribamar Branco destacou que o aumento na procura de vacinação mostra que as pessoas estão querendo se proteger não somente contra a Covid-19 e ressalta a importância que a imunização em massa traz no controle de epidemias. “É bastante importante que todas as pessoas, de qualquer idade, se vacinem contra a gripe, até porque, assim a procura pelo sistema de saúde diminuiu até conseguirmos também uma boa cobertura vacinal contra o coronavírus”, frisou o médico.

BALANÇO

Até segunda-feira, Santo André aplicou 146,6 mil doses da vacina contra a gripe; em São Bernardo foram 169.517 imunizantes; em São Caetano, 45.983 pessoas se protegeram da doença, seguida de Mauá (85.237), Diadema (72.489) e Ribeirão Pires (21.848). Rio Grande da Serra não informou quantas doses foram aplicadas.

No Grande ABC as cidades estão optando por imunizar contra a gripe nas UBSs (Unidades Básicas de Saúde) em salas separadas das pessoas que estão sendo protegidas com o imunizante contra o coronavírus. As doses podem ser recebidas de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, sem agendamento prévio.