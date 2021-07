Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



14/07/2021 | 00:01



O Grande ABC precisa acelerar o ritmo da vacinação contra a Covid-19 para conseguir cumprir o calendário divulgado no domingo pelo governador João Doria (PSDB), que prevê vacinar todos os adultos com a primeira dose até 23 de agosto. Desde o dia 1º de junho, foram aplicados, em média, 16.029 fármacos por dia. Como ainda restam 763.148 adultos para iniciar o esquema vacinal, seriam necessários, ao menos, mais 47 dias, ou seja, a meta só seria alcançada na região no dia 29 de agosto, seis dias depois do que projeta o Palácio dos Bandeirantes.

A situação pode ficar ainda mais complicada porque nesta semana as cidades têm se dividido entre a aplicação da primeira e da segunda dose. Com isso, desde domingo a média diária de pessoas que iniciaram o esquema vacinal não passou de 6.200, enquanto que para cumprir a meta do Estado é preciso vacinar, ao menos, 20 mil pessoas por dia.

Ontem, as sete cidades aplicaram 10.514 frações da vacina, sendo 5.077 referentes à primeira dose e 5.437, à segunda. Dos 2,1 milhões de habitantes da região com 18 anos ou mais, haviam iniciado o esquema vacinal 1.354.895, o que representa 63,9% (ou 48,2% da população geral). A segunda dose já é realidade para 398.194 pessoas, equivalentes a 18,8% dos adultos (14,2% no geral).



NOVOS PÚBLICOS

Para acelerar a campanha, as cidades estão incluindo diariamente novas idades no programa. Ribeirão Pires é o município mais avançado da região e vacina hoje moradores com 33 anos. As doses são ministradas no Complexo Ayrton Senna (Avenida Prefeito Valdírio Prisco,193), das 8h às 16h, tanto para pedestres quanto em formato drive-thru. Sexta-feira é a vez de quem tem 32 anos.

Outra cidade que avança na campanha é Rio Grande da Serra, que vacina hoje pessoas com 34 anos. Além das UBSs (Unidades Básicas de Saúde), a cidade terá posto dentro da estação da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) para atender munícipes que trabalham na Capital ou nos municípios vizinhos. A unidade atende das 8h às 15h30.



Diadema também avançou na campanha e disponibiliza hoje doses para munícipes a partir dos 34 anos em todas as UBSs da cidade. A Prefeitura informa que pessoas de outras idades que perderam a data da vacinação também podem ser protegidas nos postos.

Cidades registram mais 31 mortes e 640 novos casos de coronavírus

Depois de seis dias com menos de 30 mortes por dia, as cidades do Grande ABC reportaram ontem 31 falecimentos em decorrência da Covid. Os óbitos foram confirmados por Diadema (dez), São Bernardo (nove), Santo André (sete), São Caetano (quatro) e Mauá (um).

Já em relação aos novos casos, foram informados mais 640 registros, sendo 337 em Mauá, 120 em São Bernardo, 104 em Santo André, 50 em Diadema, 17 em São Caetano e 12 em Ribeirão Pires.

No total, a região acumula 9.239 mortes e 229.097 casos de Covid, sendo que, destes, 211.711 estão recuperados.

No Estado, foram registrados ontem 640 mortes e 10.546 novos casos de Covid. Com isso, já são 3.879.846 positivos e 132.845 óbitos. Entre o total de casos, 3.536.351 tiveram a doença e já estão recuperados.

Ontem havia 15.571 pacientes internados no Estado, sendo 7.987 em UTIs (Unidades de Terapia Intensiva) e 7.584 em enfermaria. A taxa de ocupação dos leitos de UTI no Estado é de 65,6% e na Grande São Paulo é de 60,5%.

No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, foram mais 1.605 mortes e 45.022 casos em 24 horas. Com isso, o total chegou a 535.838 óbitos e 19.151.993 positivos, sendo que, destes, 17.770.617 estão recuperados.