As polícias Civil e Militar continuam em busca de Bruno de Freitas Lopes, 27 anos, suspeito de assassinar Ester de Oliveira Sigoli, 4, morta com um tiro no peito, no Jardim Ana Maria, em Santo André, no domingo.

Segundo a polícia, o carro utilizado pelo acusado na cena do crime foi encontrado, ontem, no bairro Capuava, em Santo André. Conforme informações oficiais, o veículo Jac, de cor prata, era alugado e foi abandonado sem pertences próximo ao aterro sanitário de Santo André. Segundo os investigadores, Bruno trabalhava como motorista de aplicativo.

Depois da divulgação do caso, o dono da locadora procurou a polícia e informou dados do utilitário, o que ajudou a localizar o modelo.

Conforme a polícia, diversas denúncias anônimas indicam endereços em que o jovem possivelmente foi visto. Na manhã de ontem investigadores e agentes do GOE (Grupo de Operações Especiais) estiveram no Litoral – a cidade não foi informada – após pistas indicarem possível paradeiro de Bruno. No entanto, o criminoso não foi encontrado. As diligências continuarão em todo o Grande ABC, e demais endereços indicados. Policiais militares do 10º Batalhão de Santo André também realizam buscas por meio do programa Grande ABC Mais Seguro.

Até o fechamento desta edição, o suspeito continuava foragido. A polícia informou ainda que nenhum advogado que represente o atirador se apresentou, mesmo depois que o pedido de prisão preventiva foi expedido, ontem. Para quem tiver informação sobre o paradeiro de bruno basta ligar para o 190 da Polícia Militar ou para Disque-Denúncia 181.



O CASO

De acordo com o depoimento dos pais de Ester, Jorge Willian de Oliveira Sigoli, 30, e Brenda Oliveira Placido, 22, o crime foi motivado por uma briga por vaga de garagem, iniciada em 2018. Ambos afirmam que Bruno atirou contra Jorge mesmo com Ester em seu colo, enquanto sua mulher, Raquel Placido – prima de Brenda –, e os dois filhos assistiam à cena. Raquel, por sua vez, nega a participação do companheiro no caso.