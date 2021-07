Obituário - 14 de julho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



14/07/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Antonio Mendes da Silva, 102. Natural de Palmas de Monte Alto (Bahia). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Mário Tomaz da Silva, 92. Natural do Estado do Rio de Janeiro. Residia no Jardim Roseli, em São Paulo, Capital. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Deonyr Tonhole da Silva, 84. Natural de Cedral (São Paulo). Residia na Vila Scarpelli, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Tônia Nogueira da Cruz, 80. Natural de Avaré (São Paulo). Residia no bairro Paraíso, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marcilio Arantes, 78. Natural de Ourinhos (São Paulo). Residia no Jardim Tietê, em São Paulo, Capital. Dia 10, em Santo André. Crematório Vila Alpina.

Roseli Lopes da Silva, 73. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Parque São Rafael, em São Paulo, Capital. Dia 10. Crematório Vila Alpina.

Zilda de Souza, 72. Natural de Cajuru (São Paulo). Residia no Parque das Nações, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vera Lúcia Ferreira dos Santos Oliveira, 71. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 10. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Cícera Braz da Silva, 69. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Irene, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irma Teixeira de Souza, 68. Natural de Jaguapitã (Paraná). Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sylvio Pereira Silva, 68. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Cabeleireiro. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Ozires Alaion, 68. Natural de São João da Boa Vista (São Paulo). Residia na Vila América, em Santo André. Empresário. Dia 10. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Bráulio José de Brito, 64. Natural de Santo André. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jonas Basílio Raimundo, 58. Natural de Barbosa Ferraz (Paraná). Residia no Parque Miami, em Santo André. Operador de máquina. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Mauro Teles da Silva, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Suíça, em Santo André. Autônomo. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá

Marco Antonio Olivatti, 55. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Estoquista. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marilene Mendes Serqueira, 55. Natural da Flórida Paulista (São Paulo). Residia na Vila Junqueira, em Santo André. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Alessandro Franco de Oliveira, 47. Natural de Águas de Lindóia (São Paulo). Residia no Centro de Águas de Lindóia (São Paulo). Autônomo. Dia 10, em Santo André. Cemitério Municipal de Lindóia (São Paulo).

José Alcinete Gonzaga, 47. Natural Campinas do Piauí (Piauí). Residia no bairro São João Climaco, em São Paulo, Capital. Auxiliar de produção. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

João Henrique Cândido, 44. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 10. Memorial Jardim Santo André.

Jeferson dos Reis Oliveira, 40. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Vendedor. Dia 10. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Moacir Meneguel, 87. Natural de Santos (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Maria de Lourdes Demarchi, 86. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 9. Cemitério de Vila Euclides.

Augusta Soares de Almeida, 87. Natural de Cananéia (São Paulo). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Geraldo da Silva Madeira, 82. Natural de São Bernardo. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 10. Cemitério de Vila Euclides.

Adair de Paula Batista, 81. Natural de Lins (São Paulo). Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Aparecida Ferreira Maia, 81. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no Jardim Beatriz, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Maria do Socorro Souza, 78. Natural de Floresta (Pernambuco). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 10. Jardim da Colina.

Solange Domingues Casa, 73. Natural de Santo André. Residia no Jardim Jerusalém, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Carlos Roberto Germano da Silva, 73. Natural de Paraguaçu Paulista (São Paulo). Residia no Jardim Industrial, em São Bernardo. Dia 6. Cemitério de Vila Euclides.

Luiz Roque Lombardo Barbosa, 72. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Espacial, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Luiz Pedro Giusti, 68. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Marcos Coppede de Oliveira, 64. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Ciro Panerari, 64. Natural de São Bernardo. Residia no Parque Represa Billings, em São Bernardo. Dia 7. Cemitério de Vila Euclides.

Marcos Taiji Goia, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Caminho do Mar, em São Bernardo. Engenheiro. Dia 10, em Santo André. Cemitério da Paulicéia.

Lúcia Gianotti Ferreira da Silva, 59. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Rio Grande, em São Bernardo. Dia 5. Cemitério de Vila Euclides.

Sandra Soares, 59. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 8. Cemitério de Vila Euclides.

Danilo Neves Marto, 24. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Demarchi, em São Bernardo. Dia 10, em Santo André. Memorial Phoenix.



SÃO CAETANO

Maria Aparecida dos Santos, 77. Natural de Quebrangulo (Alagoas). Residia no bairro Mauá, em São Caetano. Dia 10, em Santo André. Cemitério das Lágrimas.



D I A D E M A

José Gonçalves Campos, 97. Natural de Caratinga (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 10. Vale da Paz.



M A U Á

Francisco Pereira da Silva, 88. Natural de Araripina (Pernambuco). Residia no Jardim Oratório, em Mauá. Dia 10, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.