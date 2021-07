Robson Rocha, quadrinista brasileiro da DC Comics, morre vítima da Covid-19

12/07/2021 | 09:11



Robson Rocha, quadrinista da DC Comics no Brasil, morreu na noite do dia 11 de julho por consequência da Covid-19. O desenhista estava internado há cerca de um mês em um hospital de Belo Horizonte e, de acordo com uma publicação feita por sua esposa no dia 2 de julho, chegou a precisar de transfusão sanguínea, além de seu quadro de saúde ter se mantido grave por complicações do vírus ao longo de vários dias.

A notícia da morte foi confirmada através das redes sociais do desenhista, com o seguinte comunicado:

Infelizmente venho dar uma triste notícia? Perdemos nosso querido Robson. Mas o céu ganhou um artista maravilhoso, que vai esboçar todos os melhores momentos divinos. Agradecemos por toda a força e todas as orações dedicadas ao nosso querido Robson.

Nas redes sociais, amigos do quadrinista publicaram homenagens ressaltando seu talento, além de autores nacionais e internacionais como Jim Lee, Marcio Takara, Sidney Gusman e Bilquis Evely - e Neil Gaiman, que publicou em seu Twitter:

Muito triste por ouvir isso. Meus sentimentos aos amigos dele, à família e colegas.

Robson começou a trabalhar como desenhista de quadrinhos em 2010, já prestando alguns serviços para a DC Comics, até virar ilustrador exclusivo da companhia em 2016. Nos últimos anos, ele se tornou o artista principal das HQs de Lanterna Verde, mas em seu Instagram compartilhava ilustrações dos mais diversos personagens da marca, como Aquaman, Mulher Maravilha e Supergirl.

Ele deixa a esposa, Jussara, e uma filha pequena.