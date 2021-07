Seleção da Itália é recebida com festa em Roma após o título da Eurocopa

12/07/2021 | 08:56



A campeã da Eurocopa já está em casa. Após derrotar a Inglaterra nos pênaltis, no domingo, no estádio de Wembley, em Londres, a seleção da Itália desembarcou nesta segunda-feira em Roma. O zagueiro e capitão Giorgio Chiellini e o técnico Roberto Mancini exibiram com orgulho o troféu na porta do avião para os torcedores que foram ao aeroporto recebê-los.

Considerado um dos símbolos da conquista, o lateral-esquerdo Spinazzola, que sofreu uma grave lesão no tendão de Aquiles no jogo diante da Bélgica, pelas quartas de final, foi ovacionado ao atravessar a pista de muletas.

Os jogadores serão recebidos pelo presidente da Itália, Sergio Mattarella, que esteve em Wembley para acompanhar ao jogo diante da Inglaterra. Após o empate por 1 a 1 no tempo normal e 0 a 0 na prorrogação, os italianos venceram por 3 a 2 nos pênaltis, com atuação decisiva do goleiro Donnarumma.

O primeiro-ministro Mario Draghi foi até o aeroporto receber os campeões nesta segunda-feira e tirou até uma selfie com os jogadores.

A recepção no aeroporto foi uma extensão da festa que começou no domingo. As ruas das cidades italianas, principalmente Roma, foram invadidas pelos torcedores que não comemoravam um título da Eurocopa havia 53 anos.