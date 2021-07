Carmo Dalla Vecchia fala pela primeira vez sobre o marido, João Emanuel Carneiro, e o filho deles: Meu amor aos dois

12/07/2021 | 08:10



O ator Carmo Dalla Vecchia falou publicamente, pela primeira vez, sobre o seu casamento com o autor de novelas João Emanuel Carneiro e sobre o filho deles, Pedro.

No domingo, dia 11, durante participação no Super Dança dos Famosos, o ator resolveu mandar um recado ao filho e ao marido, que escreveu as novelas de sucesso como Avenida Brasil e Segundo Sol.

- É uma música que fala basicamente sobre sororidade, sobre empatia, sobre família. E eu gostaria de fazer uma homenagem muito grande à minha família, mandar um beijo grande e declarar o meu amor ao meu filho, Pedro, e ao meu marido, João, disse ele, sem especificar de quem se tratava.

Carmo, sempre bastante reservado em relação à vida pessoal, também explicou que a mensagem que estava passando era importante para que outras pessoas também possam se ver como ele e e sentirem iguais:

- Eu sou um cara extremamente feliz, extremamente realizado, com uma profissão que eu amo, com amigos, com uma família que me aceita exatamente do jeito que eu sou. Só que a gente vive em um país em que não necessariamente é assim. Então, se meu exemplo pode servir para ajudar outras pessoas, para ter essa representatividade, eu fico muito feliz de ser essa pessoa. E gostaria de falar também que temos um recorde no Brasil muito triste. Nós somos o país que mais mata trans do mundo, mulheres travestis e transexuais. É uma coisa muito triste e muito feia. Isso fala da nossa educação, ou da falta dela. Isso é algo em que as pessoas deveriam pensar de uma maneira muito séria, disparou.

Segundo o jornal Extra, Carmo, de 50 anos de idade, e João, de 51 anos de idade, estão juntos há 13 anos.