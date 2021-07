Ele sonhou com um museu para São Bernardo. O Museu do Trabalho e do Trabalhador. Seria a versão do Museu do Futebol. A má política matou este sonho...

Ademir Medici



De volta ao seu Recife, Raul Cavalcanti continua a manter traços estreitos com os amigos e os projetos do Memofut, ele que desde muito cedo sempre se interessou pelo esporte e pela história e memória esportiva, acompanhando futebol e olimpíadas de uma forma geral.

Aquele jogo do Santa em São Caetano

Depoimento: Raul Cavalcanti

Cresci traumatizado com a Copa de 1982. Vivi uma época muito boa trabalhando no setor de eventos do Museu do Futebol e fazendo a produção de exposições temporárias e itinerantes. Um bom acervo literário e audiovisual de futebol não me deixa sair nunca desse meio esportivo.



TIME DO CORAÇÃO

Santa Cruz-PE. Minha participação no clube é como torcedor e sócio. Faço questão de não entrar no clube de outra forma para não perder essa paixão. Sei que isso aconteceria, infelizmente.



VIAGEM NO TEMPO

Gostaria muito de ter vivido a década de 1950. Acompanhar a Seleção Brasileira e os grandes jornais. Uma época de ouro do futebol brasileiro. Da tragédia do Maracanã ao brilho na Suécia. E o surgimento dos dois maiores: Pelé e Garrincha.



GRANDE ABC

Do Grande ABC a lembrança que tenho foi quando o Santa Cruz jogou com o São Caetano em 1999 e eliminou o grande time que viria pela frente. E do grande título do Santo André na Copa do Brasil. Uma batalha linda.



SÃO BERNARDO

Minha ligação maior com o Grande ABC, fora o futebol, se deu na pré-produção do importante projeto do Museu do Trabalho e dos Trabalhadores em São Bernardo. Infelizmente não aconteceu. O projeto foi completamente destruído pelo discurso nacional e político à época, inflamado.

Sabemos no que isso deu e o resultado para o País. Sem dúvida era um projeto muito importante e histórico para a região como um todo. Não era museu de ninguém. Era um espaço para pesquisar, salvaguardar, preservar, reconhecer, valorizar e difundir a história do trabalho e dos trabalhadores, suas lutas e conquistas, considerando a diversidade de experiências e buscando estabelecer um diálogo entre as vivências e práticas construídas no Grande ABC, no Brasil e no mundo...

Mas o tempo foi o senhor da razão ao restabelecer a verdade. Fica o lamento por não ter se concretizado.



MEMOFUT

O Memofut é um grupo que comecei a acompanhar profissionalmente da época das reuniões do Museu do Futebol. Mas que de imediato fui conquistado. Pelo tema e pelos integrantes. Mesmo depois de sair do museu fazia questão de participar das reuniões mensais. Era, e é, ótimo acompanhar e aprender com tantos ‘craques’. Tenho muito orgulho de fazer parte e acompanharei sempre que possível.



ÍDOLOS

No futebol brasileiro: Garrincha, Evaristo de Macedo, João Saldanha, Tostão, Sócrates, Givanildo, Ramón, Henágio e Birigui (Santa Cruz); Assis e Washington (casal 20).

Os maiores no esporte brasileiro: Ademar Ferreira da Silva, Paula e Gustavo Kuerten.

No Memofut vou destacar Ademir Takara, pelo seu trabalho extremamente profissional e pela amizade que mantenho até hoje. Menção honrosa ao Sr. Domingos, Gustavo Carvalho e Sergio Paz pelas parcerias (ou tentativa) de outrora.



EMOÇÕES

Muitas, mas vou citar três: nascimento do meu filho Tomás, títulos (cada vez mais raros) do Santa Cruz e o Carnaval pernambucano.



HOJE

Trabalho para o Porto Digital na gestão de um convênio federal para o Museu Cais do Sertão em Recife. Sou gestor cultural e produtor de exposições e museus.

Faço parte também do podcast Baião de Dois, podcast semanal da Central 3 que trata do Nordeste e o seu futebol, cultura, política e o que mais couber https://www.central3.com.br/category/podcasts/baiao-de-dois/.

Fico na expectativa que os tempos voltem ao que eram. O Brasil precisa voltar a ser feliz.

LANÇAMENTO DO RECIFE

Nascimento – Recife, 12 de julho de 1973.

Filiação – Cláudio Andrade de Holanda Cavalcanti e Magnólia de Figueiredo Cavalcanti.

Filho – Tomás Borba de Holanda Cavalcanti.

Formação – Superior completo: turismo (Recife-PE); técnico em cozinha internacional (Lisboa, Portugal); pós-graduação em marketing em espetáculos (Lisboa, Portugal).

Em 12 de julho de...

1916 – Termina a greve dos canteiros da Pedreira São João, em Ribeirão Pires. Operários reiniciam atividades. Retornam à Capital os 40 policiais que ali permaneciam há semanas sob as ordens do tenente Pedro de Moraes Pinto. Também regressa à Capital o segundo delegado auxiliar, Virgílio Nascimento, que participou das negociações do acordo trabalhista.

