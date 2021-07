Juliette Freire revela que tem data marcada para estrear como apresentadora no Multishow

09/07/2021 | 09:10



Juliette Freire está verdadeiramente com tudo dentro da Rede Globo e cada vez mais ganhando espaço dentro e fora da emissora. A campeã do Big Brother Brasil 21 foi até as suas redes sociais na última quinta-feira, dia 8, fazer um anúncio.

Isso mesmo, a maquiadora contou que agora já tem uma data marcada para estrear na Globo como apresentadora em uma temporada do TVZ e deixou, claro, os seguidores bem animados com a notícia.

APRESENTADORA?! Sim, meu povo, e do Multishow! É com o coração cheio de amor que eu vou comandar uma temporada top do TVZ. Vamos cantar, dançar, receber convidados especiais e nos divertir muito juntos. Tô chegando, viuuu. A gente se encontra em setembro!