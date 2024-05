Andrea Bocelli comemora 30 anos de carreira em São Paulo; saiba os melhores momentos

Muita emoção! No último sábado, dia 25, Andrea Bocelli se apresentou no Allianz Parque, em São Paulo, para comemorar os 30 anos de carreira. O tenor passou pelo Brasil para fazer shows nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília e Minas Gerais.

O evento contou com a presença do casal Daniela Albuquerque e do Almicar de Castro. Eles levaram suas filhas para curtir o momento.

O show ainda contou com a participação especial do filho do cantor, Matteo, de 26 anos de idade. Além da já esperada aparição da cantora Sandy. Que showzão!