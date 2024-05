Após internação com sangramento no crânio, Roque recebe alta hospitalar

Boas notícias! Após dar um susto nos fãs ao dar entrada em um hospital com sangramento no crânio, Roque está em casa. A informação foi dada por Daniela Beyruti, filha de Silvio Santos.

Através dos Stories, a filha do dono do SBT compartilhou uma foto de Roque com o patrão. Na legenda, ela tranquilizou os seguidores.

Só para avisar aos nossos fãs que o Roque recebeu alta e está em casa.

Vale lembrar, que o ex-assistente de palco de Silvio Santos foi levada às pressas para a clínica no dia 18 de maio.