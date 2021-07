9 de julho. São Bernardo precisa cuidar deste monumento.

Ademir Medici

É um lindo obelisco, inaugurado por ocasião do cinquentenário da Revolução de 1932, em 9 de julho de 1982, no governo Tito Costa. Fica no bairro Pauliceia, na Praça Angelo Marin, entre as ruas Líbero Badaró e Belém, a poucos metros da Rua MMDC. Mas tudo parece estar abandonado.

Os gramados e jardins largados, a quadra de esportes ao léu, a placa com o nome do patrono caiada, impedindo a leitura até mesmo da data da inauguração. Fica claro que falta uma mínima manutenção.

Fiquemos na torcida. Passada a pandemia, outros 9 de julho virão. Lembrando que, em 2022, serão 90 anos da Revolução Constitucionalista. Quem sabe uma grande festa cívica seja feita junto ao obelisco da Pauliceia, convidando-se o prefeito Tito Costa e os descendentes dos soldados da cidade que lutaram para que São Paulo ganhasse a sua Constituição democrática.

1955

Em São Paulo, o mausoléu do Ibirapuera recebeu os despojos dos cinco primeiros mártires da Revolução de 32 em 9 de julho de 1955. Homenageados: Mario Martins de Almeida, Euclydes Bueno Miragaia, Drausio Marcondes de Souza, Antonio Américo Camargo Andrade e Paulo Viriginio, o sertanejo da cidade de Cunha morto ao se recusar a trair as tropas da Lei.

1956

Em 9 de julho de 1956, novos despojos chegaram ao mausoléu do Ibirapuera: general Isidoro Dias Lopes, cabo José Benedito Salinas e os combatentes César Pina Ramos, Álvaro dos Santos Mattos e Fernão Sales.

E assim sucedeu-se pelos anos afora.

REFERÊNCIA MAIOR

O obelisco do Ibirapuera possui 72 metros de altura, projeto de Galileo Emendabili. Começou a ser construído em 1947, ficando totalmente pronto em 1970. Restos mortais de mais de 700 ex-combatentes estão ali depositados. Entre os quais o de Guilherme de Almeida, o “Poeta da Revolução”.

E O GRANDE ABC?

A região teve participação ativa na Revolução Paulista de 1932, inclusive com a montagem de um banco de sangue na sede da Sociedade Italiana, na Rua Marechal Deodoro. Uma história que mereceria ser reconstruída, a exemplo do obelisco da Pauliceia e do monumento aos pracinhas locais da Segunda Guerra, localizado na Avenida Senador Vergueiro e igualmente menosprezado.

