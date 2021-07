Paris Hilton quebra o silêncio após ser citada de forma negativa na audiência de Britney Spears

07/07/2021 | 18:10



Paris Hilton provou que sua amizade com Britney Spears não é tão fácil de ser abalada. Enquanto muitos internautas ficaram preocupados com uma possível briga entre as duas, já que a cantora declarou em sua audiência que não acreditava que a amiga havia sofrido abusos na escola, Hilton disse que não ficou ofendida e que entendeu exatamente o que a diva do pop quis dizer.

Caso não se lembre, durante o famoso depoimento de Britney no tribunal que avalia a situação de sua tutela, a artista deu a seguinte declaração:

- Para ser honesta com você, a história da Paris Hilton sobre o que fizeram com ela naquela escola, eu não acreditei em nada. Eu sinto muito. Vou ser honesta, não acreditei e talvez esteja errado e é por isso que não queria dizer nada disso a ninguém e nem para o público, porque pensei que as pessoas iriam zombar ou rir de mim, dizendo: Ela está mentindo, ela tem tudo, ela é Britney Spears. Eu não estou mentindo. Eu só quero minha vida de volta.

A resposta de Paris veio através de um episódio de seu podcast, This is Paris. Em um bate-papo com seus convidados, ela explicou que vê a situação como um grande mal entendido e que as falas da amiga foram mal interpretadas.

- Ela quis dizer que quando viu isso [a notícia dos abusos sofridos por Hilton], ela não podia nem acreditar. O que ela disse foi que quando as pessoas ouvem isso, ficam tipo: Oh, é Britney Spears [ou] É Paris Hilton. Elas têm essas vidas perfeitas. Quem vai acreditar [nelas]? Eu nem mesmo acreditei em Paris - quem vai acreditar em mim?

Paris relata ter sofrido abusos durante sua passagem por um internato em Utah, nos Estados Unidos. Sobre a situação, ela desabafou:

- Lidar com isso na adolescência foi difícil, mas não consigo imaginar, ainda, como adulta, depois de trabalhar a vida inteira. Ela [Britney] construiu um enorme império; ela é uma lenda, ela é um ícone, ela é uma mãe. Ela é incrível e tem essas pessoas controlando seu dinheiro, sua vida. Eu sempre irei apoiar e amar Britney. Ela é tão gentil e doce, e ela merece sua liberdade. Eu venho dizendo #FreeBritney há muito tempo e vou continuar dizendo isso até que ela seja livre. Todos nós precisamos usar nossas vozes para proteger as vítimas de abuso. Ela é incrivelmente corajosa e uma inspiração por falar sua verdade. Eu sei pessoalmente como é difícil contar sua história, então espero que Britney saiba que ela é tão amada e apoiada pelo mundo agora.

Isso é que ser amiga, né?

Audiência de Britney

Recentemente, foi revelado pelo jornal The New Yorker que os momentos antes do depoimento de Britney foram muito estressantes para ela e sua equipe. Em um ato de desespero, a cantora chegou a ligar para a polícia do Condado de Ventura, na Califórnia, para fazer uma denúncia de abuso por tutela.

A situação deixou todos ao redor da diva super tensos. O medo de que ela cometesse algum erro durante o depoimento ou se exaltasse era grande. Uma fonte próxima a cantora declarou:

- Estavam todos preocupados com o que ela poderia dizer no dia seguinte, e discutiram como se preparar para o caso de ela mentir.

Já durante a audiência, ainda rolou um estresse, já que um advogado da tutela queria que o depoimento da cantora fosse feito de forma isolada em uma sala no tribunal. Britney se opôs. Segundo o jornal, ela teria dito:

- Alguém fez um bom trabalho explorando minha vida, então eu sinto que deveria ser uma audiência de tribunal aberto - eles deveriam ouvir e prestar atenção no que eu tenho a dizer.