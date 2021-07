Testamos: smartphone Redmi Note 10 PRO tem câmera de 108MP e carregamento turbo

Marcella Blass

07/07/2021 | 08:48



Lançado em 2021, o Xiaomi Redmi Note 10 Pro tem especificações capazes de agradar mesmo os usuários mais exigentes. De cara, o modelo entrega câmera principal de 108MP e armazenamento caprichado. Para completar a experiência, a fabricante combina boa quantidade de memória RAM, tela de alta qualidade e carregamento turbo. O 33Giga testou a novidade e te conta os detalhes na análise a seguir.

É importante destacar que o modelo testado pelo 33Giga foi o equipado com 6GB de memória RAM e 128GB de armazenamento interno. Versão que tem preço sugerido de R$ 3.399. Contudo, existem outras duas variações: uma com 6GB + 64GB e outra com 8GB + 128GB.

Boa aparência

À primeira vista, o Redmi Note 10 Pro tem design bastante simples, mas muito bonito. Fininho, com bordas arredondadas e bom aproveitamento de tela – com a câmera frontal (de 16MP) na parte superior central –, entrega o visual que se espera de um aparelho lançado em 2021. O sensor de digital vem na lateral, logo abaixo dos botões de volume.

Seu design, contudo, incomoda em dois pontos. O primeiro é que basta poucos minutos de uso para que a parte traseira fique cheia de marcas de dedo e vestígios de pó. Já o segundo tem a ver com a lombada da câmera, que faz com que o aparelho fique bambo em superfícies planas. Contudo, a empresa resolve os dois problemas com a capa protetora que acompanha o produto na caixa.

Entrega no dia a dia

O Redmi Note 10 Pro oferece uma experiência muito fluida de navegação – que fica a cargo do processador Snapdragon 732G – em uma interface extremamente personalizável. Tudo isso junto otimiza não apenas o uso diário de aplicativos e ferramentas, mas a adaptação com o aparelho novo. O único ponto negativo nesse sentido é que o Android (11) vem entupido de aplicativos que você vai querer desinstalar – mas nem todos oferecem essa permissão.

Com 6GB de RAM, o modelo entrega alta capacidade de realização de várias tarefas simultâneas. É possível abrir uma série de aplicativos em sequência com muita fluidez e sem enfrentar problemas. Do outro lado, o armazenamento interno de 128GB é mais do que suficiente, e praticamente descarta a necessidade de investir em um cartão microSD.

Na mesma linha de qualidade, a tela AMOLED de 6,67″ FHD+ (2400×1080) garante cores fiéis e vibrantes. Sua taxa de atualização é de 120Hz, o que permite fluidez não só na navegação convencional, mas na reprodução de vídeos e na experiência com jogos. Para completar, a adaptação de brilho cumpre sua função e oferece uso confortável mesmo no escuro.

Raio-X

Nome: Xiaomi Redmi Note 10 Pro

Sistema operacional: Android 11

Tela: 6.67 polegadas (1080 x 2400)

Armazenamento: 128GB

Memória RAM: 6GB

Processador: Octa-core Max2.3GHz

Câmeras: 108 Mp + 8 Mp + 5 Mp + 2 Mp (traseira) e 16 Mp (frontal)

Dimensões (LxAxP): 16,4 x 7,6 x 0,81, em cm

Peso: 193 gramas

O que anima: conjunto fotográfico poderoso, carregamento rápido e tela vibrante

O que decepciona: marcas de dedo na traseira, fica bambo na mesa e preço alto

Preço: R$ 3.399,00

Site: mibrasil.com.br

Experiência de foto e vídeo

O ponto alto do Redmi Note 10 Pro é a experiência fotográfica. O modelo tem um conjunto de câmeras de alta qualidade para fotos e vídeos composto por câmera grande angular de 108MP, ultra-grande angular de 8MP, telemacro de 5MP e sensor de profundidade de 2MP.

A câmera principal é equipada com ISO nativo duplo, que entrega detalhes mais ricos e um controle impecável de ruídos. Já a lente telemacro garante fotos bastante agradáveis quando o zoom está no máximo, como foco legal e boa estabilização.

A experiência fotográfica e de vídeo (com qualidade 4K) fica ainda melhor graças aos recursos extras oferecidos pelo fabricante. Entre os destaques estão o Vídeo Duplo, que faz gravações com a câmera traseira e a frontal simultaneamente, e o Clonar, que permite criar várias interações divertidas. Há ainda o modo Vlog, Câmera lenta, Time-lapse e uma captura específica para documentos – que é extremamente útil.

Carregador poderoso

Com 5020mAh, a bateria do Redmi Note 10 Pro pode chegar até cerca de 48 horas de duração se o usuário se manter na utilização básica (navegação na internet, redes sociais etc). Por outro lado, mesmo que a bateria não dure tudo isso com um uso mais dinâmico – envolvendo o conjunto fotográfico, streaming e outros aplicativos –, o aparelho compensa com o carregador Mi Turbo Charge.

Nos testes do 33Giga, em 20 minutos na tomada, o carregador subiu o nível da bateria de 17% para 50%. Cerca de 20 minutos depois, a carga chegou a 70%. A energia completa é atingida, em média, após 55 minutos de carregamento. O que é excelente caso o usuário fique sem bateria no meio do dia ou esqueça de recarregar o aparelho durante a noite, por exemplo.

Redmi Note 10 Pro: vale a pena?

Com preço sugerido nas alturas, o Redmi Note 10 Pro é um verdadeiro patrimônio. Por conta disso, ele pode não oferecer o melhor custo-benefício para usuários que procuram um smartphone para as tarefas do dia a dia. Por outro lado, a câmera poderosa e o espaço gigante de armazenamento vão resolver vários problemas de quem produz conteúdo para a internet, sendo uma ótima opção para investir.