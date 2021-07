Mauá antecipa a vacinação em pessoas de 36 e 37 anos a partir de quinta-feira

Da Redação



06/07/2021 | 13:19



A Prefeitura de Mauá definiu o calendário para as novas etapas da imunização contra a Covid-19. Quem tem idade entre 36 e 37 anos poderá se vacinar a partir desta quinta-feira (08) e aqueles com 35 anos, a partir da terça-feira (13/07). A estimativa da população nessas faixas etárias no município é de mais de 23 mil pessoas.

É obrigatório que todos realizem o pré-cadastro no site Vacina Já (vacinaja.sp.gov.br). Somente serão imunizados os residentes no município e que apresentem o comprovante de residência em nome do morador, ou no nome do pai e da mãe, assim como no nome do marido ou da mulher (com cópia da certidão de casamento para comprovar). Todos devem apresentar CPF e documento com foto (CNH ou RG) para receber a dose.

Ao todo serão 24 postos de vacinação, de segunda a sexta-feira, das 9h às 15h30, para melhor distribuir o público e evitar aglomerações. As 23 UBSs (Unidades Básicas de Saúde) atenderão no sistema convencional enquanto o Ginásio Poliesportivo Celso Daniel funcionará no sistema drive-thru - apenas na quinta, dia 8, e na terça, dia 13. A entrada é pela Rua Vitorino Dell’Antonia, no estacionamento de funcionários da Prefeitura.

A UBS Vila Magini tem horário estendido para aplicação das doses, das 9h às 19h30. As UBSs Flórida e Zaíra 2 também operam até as 19h30, porém, apenas no primeiro dia da abertura da vacinação de cada nova faixa etária.

XEPA - Munícipes com 35 anos ou mais podem se cadastrar para a xepa da vacina nas UBSs. Para participar é preciso morar em Mauá e apresentar comprovante de endereço no próprio nome, RG e documento com foto (CNH ou CPF) na unidade de saúde mais próxima de sua residência. Não se trata de agendamento, mas de inscrição para receber o imunizante quando houver sobra de doses. O usuário é avisado por telefone.