Opinião: Em terra de phishing, quanto custa um clique?

Da Redação

Do 33Giga



04/07/2021 | 11:48



*Por Andressa Soares

Há mais de um ano, transformamos nossas casas em escritórios devido à pandemia da Covid-19. Entretanto, o cenário de trabalho a distância já estava em ritmo crescente nas empresas brasileiras dada às novas tecnologias e mentalidades corporativas.

A pandemia, então, apenas acelerou este processo, forçando as organizações a seguirem por um caminho sem qualquer planejamento. Como resultado, gargalos provavelmente surgiram, abrindo a porta para invasões cibernéticas.

Somente em 2020, foram detectadas 8,4 bilhões de tentativas de invasões maliciosas no Brasil, segundo a Confederação Nacional das Seguradoras (CNSeg). De acordo com a instituição, a adoção do regime de home office contribuiu para elevar ainda mais essas ocorrências de ataques cibernéticos.

Senhas fracas e phishing

Os criminosos virtuais estão aproveitando o novo cenário para invadir as redes corporativas por meio de senhas fracas e phishing – técnica de engenharia social usada para enganar usuários e obter informações confidenciais, gerando prejuízos incalculáveis.

Quer ficar por dentro do mundo da tecnologia e ainda baixar gratuitamente nosso e-book Manual de Segurança na Internet? Clique aqui e assine a newsletter do 33Giga

Diariamente, milhões de mensagens eletrônicas são enviadas com objetivo de fisgar vítimas e introduzi-las voluntariamente ao erro por fornecerem determinadas informações que, como consequência, expõem dados pessoais e coorporativos.

Cair em um golpe online – independentemente do motivo ser senhas fracas e phishing – resulta em inúmeras dificuldades e prejuízos para a vítima – mas a aquelas empresas que tiveram seus dados roubados e expostos, têm muito mais problema.

Portanto, este tem sido o principal foco dos criminosos: sistema de segurança falho ou funcionário que não esteja seguindo procedimentos de segurança. Com isso, é necessário apenas um clique para sequestrar informações sensíveis e confidenciais

Dependendo da situação, esses dados só podem ser recuperados mediante a pagamentos milionários. A IBM (International Business Machines Corporation) afirma que o custo para reparar um vazamento de dados em uma empresa no Brasil pode chegar à média de US$ 1,24 milhão.

A utilização de senhas fracas por colaboradores também é um dos principais fatores que contribuem com o cibercrime. Teoricamente, elas são a porta de entrada para o online e, portanto, precisam ser tratadas com muita atenção.

Mas a realidade é outra. A senha 123456 ainda está entre as mais utilizadas pelos colaboradores, segundo a NordPass, uma empresa de gerenciamento de palavras-chave.

Como aumentar a segurança?

Em um momento como esse, questiona-se “qual o caminho para minimizar possíveis riscos, tornando o novo cenário corporativo mais seguro?” A resposta é que a prática e a prevenção precisam caminhar juntas. Neste sentido, medidas de segurança precisam ser revisadas e aplicadas, mas, principalmente, todos os colaborados precisam entender os riscos existentes por meio de treinamentos.

Uma das principais boas práticas é a utilização de VPNs (do inglês, Virtual Private Network) para acessar redes coorporativas internas, como forma de garantir que os dados não sejam interceptados. Além disso, é necessário aplicar a autenticação em dois fatores, utilizar controles para a transferência de arquivos via USB e implementar uma política de senhas fortes auxiliada a sistemas que permitam apagar dados caso um aparelho seja roubado ou perdido.

Aqui, é muito importante que o controle esteja com a TI da empresa em vez do usuário.

Capacitação de colaboradores

Em um outro ponto, capacitar os colaboradores para lidar com ameaças de engenharia social é tão fundamental quanto cuidar de softwares ou aplicações. A capacitação combinada com a informação continua sendo a melhor prevenção.

Atualmente, o mercado conta com ferramentas que integram o treinamento à conscientização em segurança e simulação de phishing por meio de e-mails similares aos golpes virtuais. Isso tem bons resultados e é capaz de apontar os funcionários que estão propensos a tais armadilhas.

Agora, mais que nunca, é preciso direcionar esforços para essas possibilidades, pois o home office, que era uma medida momentânea, veio para ficar. Segundo a consultoria Cushman & Wakefield, 73,8% das empresas brasileiras pretendem instituir essa modalidade como definitiva, mesmo após a pandemia.

Portanto, treinar seus colaboradores para reconhecer os truques de engenharia social é mandatório. A mensagem é: pensar antes e clicar depois. Afinal, basta um clique para comprometer uma corporação.

—

*Andressa Soares é consultora de Cyber Insurance and Risk Controls na ICTS Protiviti, empresa especializada em soluções para gestão de riscos, compliance, auditoria interna, investigação, proteção e privacidade de dados.