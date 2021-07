Rodrigo Faro testa positivo para covid-19 uma semana após 1ª dose da vacina

03/07/2021 | 14:15



Rodrigo Faro testou positivo para covid-19 nesta sexta-feira, 2, exatamente uma semana após tomar a primeira dose da vacina. O apresentador da Record TV publicou uma foto em que aparece internado, em uma cama de hospital, com máscara de proteção, e escreveu a frase "Vai dar tudo certo".

A postagem recebeu diversos comentários de apoio de fãs e amigos, como Sonia Abrao: "Se Deus quiser, vai ficar bem logo".

O cantor Fábio Junior também comentou: "Don! Já deu tudo certo! Boas vibrações pra você!. "Já está dando. Deus no comando", escreveu o apresentador do SBT Celso Portiolli.

A Record TV teve de cancelar as gravações do programa A Hora do Faro. Cerca de 40 funcionários tiveram de ser afastados do trabalho.

No dia 30, antes de participar de uma gravação no SBT com Eliana, Rodrigo Faro fez um teste, que deu negativo para covid-19.

Neste sábado, 3, o apresentador fez uma série de stories publicando o resultado do exame que realizou antes de estar com a colega de palco.

A apresentadora do SBT, Eliana, recebeu a primeira dose da vacina contra a covid-19 no dia 25 de junho, cinco dias antes de encontrar Rodrigo Faro no estúdio.

Na ocasião, Eliana publicou uma foto com a carteirinha de vacinação e comemorou: "Minha primeira dose. Foi sexta-feira e senti um misto de emoções. Chorei por estar viva e pelos que já se foram e não tiveram a mesma oportunidade. Obrigada SUS, a ciência, aos profissionais da saúde e a Deus. Que todos tenham acesso a vacina urgentemente", concluiu.

Rodrigo Faro, de 47 anos, recebeu a primeira dose da vacina contra o coronavírus no mesmo dia que Eliana. "Foi muita emoção pra todo mundo que tava lá?Obrigado a todos por tanto carinho comigo! Fazia tempo que não ouvia coisas tão lindas das pessoas", escreveu na legenda da foto publicada no Instagram na época.