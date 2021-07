Federer tem trabalho, mas vai às oitavas de Wimbledon. Zverev também se garante

03/07/2021 | 14:12



Roger Federer segue soberano no Torneio de Wimbledon. Neste sábado, o cabeça de chave número 6 ganhou seu terceiro jogo na competição inglesa, mas teve de lutar bastante na quadra central. O suíço encarou o bom tenista local Cameron Norrie pela vaga nas oitavas e precisou de quatro sets para avançar. Ganhou por 3 a 1, com parciais de 6/4, 6/4, 5/7 e 6/4.

Federer começou a partida desfilando toda sua qualidade em quadra. Mesmo prestes a completar 40 anos, parecia um menino diante do jovem tenista da casa. Com uma quebra, fechou a parcial em 6/4. O aproveitamento de 74% no primeiro saque foi decisivo. Sacando bem e não dando chances de quebras, o suíço repetiu o bom desempenho na segunda parcial, novamente fechada por 6/4, com uma quebra decisiva e muito bem aproveitada.

Norrie resolveu dar mais trabalho no terceiro set. Mais calmo e errando menos, tinha nos aces - foram 12 no jogo - uma arma para fechar em 7/5. Ambos trocaram pontos até 6/5 quando o inglês quebrou o serviço de Federer e diminuiu o placar.

O terceiro set foi igual até 2 a 2, quando Federer quebrou. Norrie reagiu na parcial seguinte, igualando o placar e virando para 4 a 3. Mas o suíço emplacou três pontos seguidos para fechar o jogo com seu terceiro 6/4 no duelo.

O alemão Alexander Zverev também teve trabalho em seu jogo diante do americano Taylor Fritz. Depois de cair no primeiro set, com 7/6 (3), o cabeça de chave quatro buscou a virada com 6/4, 6/3 e 7/6 (4) para também se garantir nas oitavas de final.

Já Félix Auger-Aliassime contou com abandono de Nick Kyrgios para avançar sem tanto desgaste. Perdeu o primeiro set por 6/2, empatou o jogo com 6/1 e viu o rival desistir por lesão antes do início do set três.

Demais resultados:

Ilya Ivashkafez aplicou um triplo 6/4 sobre Jordan Thompson, mesmo placar da vitória de Matteo Berrettini sobre Aljaz Bedenepot, Lorenzo Sonego superou James Duckworth por 6/3, 6/4 e 6/4 e Hubert Hurkacz bateu Alexander Bublik com 6/3, 6/4 e 6/2.