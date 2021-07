Paolla Oliveira é presenteada com flores e Diogo Nogueira é flagrado após suposto romance vir à tona

03/07/2021 | 13:10



Paolla Oliveira e Diogo Nogueira deram o que falar durante a semana após serem flagrados juntos em uma padaria no Rio de Janeiro. Nas redes sociais, internautas já torcem por um romance e até ficaram animados após a atriz ser presenteada com um buquê de flores.

Foi o Diogo Nogueira que te deu essas flores? Ele tem muito bom gosto, disse uma internauta, após a atriz exibir as flores.

Diogo Nogueira é um cavalheiro mesmo, brincou outro.

Eu já fui doida para ver a marcação, achei que era do Diogo, admitiu outra fã.

O buquê, no entanto, parece ter sido presente das amigas de Paolla, Labibe Simão e Vivi Scofano.

Diogo já até teria apresentado Paolla Oliveira aos familiares. Ela chegou a ser clicada com a irmã do sambista. Após as especulações virem à tona, os dois permanecem discretos e o rapaz até foi visto com amigos na última sexta-feira, dia 2, quando almoçava com os amigos em um shopping Rio de Janeiro.