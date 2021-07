Obituário - 3 de julho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



03/07/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Guerino Francisco Bernardinelli, 92. Natural de Saltinho (São Paulo). Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 29. Cemitério da Paulicéia.

Francisca do Carmo Padovan dos Reis, 90. Natural de Santo Antonio de Posse (São Paulo). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 29. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Antonio Gomes de Lima, 81. Natural de Umari (Ceará). Residia no Centreville, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Ana Dias Mendes, 80. Natural de Cabo Verde (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Pensionista. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edgar Moreno, 71. Natural de Santo André. Residia no bairro Itararé, em São Vicente (São Paulo). Dia 29, em Santo André. Memorial Planalto.

Francisco Manoel de Souza Filho, 69. Natural de Santo André. Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Francisco Jorge de Araujo Cardoso, 65. Natura de Fortaleza (Ceará). Residia na Vila Bela, em São Paulo, Capital. Autônomo. Dia 29, em Santo André. Cemitério de Vila Formosa, São Paulo, Capital.

José David de Moraes, 62. Natural de Santo André. Residia no Condomínio Maracanã, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Adevaldo José Spinelli Lopes, 60. Natural de Santo André. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Dia 29. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Dogmar Cyrne Alves, 58. Natural de Santo André. Residia na Vila Floresta, em Santo André. Representante de laboratório. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Leônidas Carlos de Oliveira, 55. Natural de Mantena (Minas Gerais). Residia na Vila Luzita, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Marcio Gleison da Silva, 37. Natural de Mossoró (Rio Grande do Norte). Residia na Vila Sacadura Cabral, em Santo André. Atuava no setor de hotelaria. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Anésia Alves Pereira, 95. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Conceição Dionísio Macieira, 90. Natural de Santa Ernestina (São Paulo). Residia no Parque Pinheiros, em São Paulo. Dia 27. Cemitério da Saudade.

Nivaldo Lemos, 86. Natural de Piraí (Rio de Janeiro); Resodoa no bairro Silveira, em Santo André. Dia 29. Memorial Jardim Santo André.

Maria de Lourdes Magrini da Silva, 82. Natural de Olímpia (São Paulo). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Pensionista. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Fernando Venâncio da Silva, 82. Natural de Brejo da Madre de Deus (Pernambuco). Residia no bairro Ferrazópolis, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Gunter Sartor, 81. Natural da Alemanha. Residia no Jardim do Mar, em São Bernardo. Dia 27. Vale da Paz.

Luiz Pedro da Silva, 81. Natural de Jardim (Ceará). Residia no Sítio Bom Jesus, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Orlando Trevisan, 81. Natural de São Caetano. Residia na Vila Metalúrgica, em Utinga, Santo André. Dia 29. Memorial Planalto.

Fausto Conselheiro, 79. Natural de Guararapes (São Paulo). Residia no bairro Santa Terezinha, em São Bernardo. Dia 27, em São Bernardo. Cemitério da Consolação, em São Paulo, Capital.

Maria Auxiliadora, 72. Natural de Piquete (São Paulo). Residia no bairro Utinga, em Santo André. Dia 29. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Josué Darcy Magueta, 70. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Armando Francisco, 64. Natural de Bento de Abreu (São Paulo). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 28. Cemitério dos Casa.

Antonio Agostinho Santiago, 63. Natural de Ouro Branco (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Cleuza de Fátima Urias Alberto, 60. Natural de Tapiratiba (São Paulo). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.



SÃO CAETANO

Sebastião Pereira dos Santos, 60. Natural de Bom Jesus (Piauí). Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Pedro Paes de Lira, 55. Natural de São Caetano. Residia no bairro Nova Gerty, em São Caetano. Dia 29. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Antonio Honório dos Santos, 73. Residia no Jardim Itapura. Dia 29. Cemitério Municipal.

João Batista Pereira, 67. Natural de Boa Vista do Tupim (Bahia). Residia no Centro de Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.

Hosana Caetano Ferraz, 57. Natural de São José do Rio Preto (São Paulo). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 29. Cemitério Municipal.



M A U Á

Neide Bonatto, 72. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Sônia Maria, em Mauá. Dia 26, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

Henrique Valter Skalla, 70. Natural de Santo André. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Advogado. Dia 29, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.