Obituário - 1º de julho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



01/07/2021 | 07:00



SANTO ANDRÉ

Antonio Olivoto, 97. Natural de Pirajuí (São Paulo). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Nilo Amado, 88. Natural de Barretos (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 26, em São Bernardo. Jardim da Colina.

Maria Missiato Galina, 86. Natural de Quatá (São Paulo). Residia em São Paulo, Capital. Dia 25, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Anna Giuliani, 81. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eva Aparecida Corrêa Figueiredo, 80. Natural de Mirandópolis (São Paulo). Residia na Vila Marina, em Santo André. Dia 27. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

Angelita Pereira, 79. Natural de Delmiro Gouveia (Alagoas). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.

Marili de Camargo Clemente, 79. Natural de Itaí (São Paulo). Residia na Vila Gilda, em Santo André. Dia 27. Cemitério da Paulicéia.

José Pedro de Oliveira, 79. Natural de Aurora (Ceará). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 27. Vale dos Pinheirais.

José Carlos de Lima, 78. Natural de Socorro (São Paulo). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Helenice da Silva, 78. Natural de Solidão (Pernambuco). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Edi Lazareti, 74. Natural de Neves Paulista (São Paulo). Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irena Barna, 73. Natural da Áustria. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 27. Memorial Jardim Santo André.



Marcio Ferreira da Silva, 67. Natural de São Sebastião do Paraíso (Minas Gerais). Residia na Vila Lucinda, em Santo André. Marceneiro. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria de Fátima Oliveira, 66. Natural de Itararé (São Paulo). Residia na Vila Palmares, em Santo André. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gilberto Nabarrete Dezidério, 55. Natural de Santo André. Residia na Vila Assunção, em Santo André. Comerciante. Dia 27. Memorial Planalto.

Adriano Aparecido de Araujo, 48. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Pedreiro. Dia 27. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.



SÃO BERNARDO

Manoel Bispo de Souza, 97. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 28. Jardim da Colina.

Maria Ferreira de Lima, 104. Natural de Serra Talhada (Pernambuco). Residia em São Paulo, Capital. Dia 27. Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Cemitério dos Casa.

Anésia Alves Pereira, 95. Natural de Poções (Bahia). Residia no bairro Alves Dias, em São Bernardo. Dia 27. Cemitério dos Casa.

Maria Paula Nunes, 90. Natural de Cabreúva (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Jonas Caroba, 79. Natural de São João do Paraíso (Minas Gerais). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Francisco Flávio Jeronymo, 78. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério da Paulicéia.

Joana Antão da Silva, 75. Natural de Moreno (Pernambuco). Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Pensionista. Jardim da Colina.

Antonio Humberto Rodrigues, 73. Natural de Diamantina (Minas Gerais). Residia no bairro Botujuru, em São Bernardo. Dia 27, em Santo André. Cemitério Municipal de Diamantina (Minas Gerais).

Paulo Roberto da Silva, 69. Natural de Santo Anastácio (São Paulo). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 25. Vale da Paz.

João Adriano Barbalho, 68. Natural de Governador Valadares (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 25. Vale da Paz.

Maria de Lourdes Novaes Costa, 66. Natural de Ribeirão Preto (São Paulo). Residia no bairro Independência, em São Bernardo. Dia 25. Jardim da Colina.

Francisco Assis da Rosa, 62. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro da Aclimação, em São Paulo, Capital. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Maria Lima Gonçalves Silveira, 62. Natural de Cariús (Ceará). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 25. Cemitério dos Casa.

Fernando Mori Gonçalves, 61. Natural de Diadema. Residia no Jardim das Acácias. Dia 27. Cemitério de Vila Euclides.

Suzete Duzolina Aparecida Françoso de Ó, 54. Natural de São Caetano. Residia no bairro Oswaldo Cruz, em São Caetano. Dia 26. Cemitério de Vila Euclides.



SÃO CAETANO

Sumika Koti, 81. Natural de Borborema (São Paulo). Residia em São Caetano. Dia 28, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Lidia Dokukowski, 80. Natural da Lituânia. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 27, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.



D I A D E M A

Alaíde da Silva Demarchi, 88. Natural de Poços de Caldas (Minas Gerais). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Luzia Correa Abrantes, 87. Natural de Paula Cândido (Minas Gerais). Residia no Centro de Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal

Tereza Martins Conceição, 86. Natural de Pote (Minas Gerais). Residia no bairro Taboão. Dia 28. Memorial Jardim Santo André.

Antonio Araujo dos Santos, 81. Natural de Serrinha (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 27, em Santo André. Vale da Paz.

Davina Rocha Neves de Oliveira, 68. Natural de Astorga (Paraná). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Eduvirges Donata Rosemira Jovino de Carvalho, 66. Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

José André de Paiva, 65. Natural de Paula Cândido (Minas Gerais). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Neusa Augusta Pinheiro, 65. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Sônia Maria Martins Pio Pereira, 64. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Rosemary Caldas dos Santos, 51. Natural de Jequié (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Elcilia Avelino da Silva, 48. Natural de Pocrane (Minas Gerais). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 27. Cemitério Municipal.

Paulo Sérgio da Silva, 44. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guacuri. Dia 27. Cemitério Municipal.



M A U Á

Adriano Araujo Mota, 48. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Santa Lídia, em Mauá. Dia 27, em Diadema. Cemitério Santa Lídia.



RIBEIRAO PIRES

Luiz Giovaneli, 79. Natural de Tupã (São Paulo). Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 25. Cemitério São José.

Aparecida Augusto Pontes, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Roncon, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.

Wellington Rossoni Pereira, 38. Natural de Mauá. Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 27. Vale dos Pinheirais.

Robson Dias Nunes, 36. Natural de Santo André. Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 27. Cemitério São José.

Jéssica Souza Oszter de Camargo, 30. Natural de Mauá. Residia no bairro Santa Luzia, em Ribeirão Pires. Dia 26. Cemitério São José.