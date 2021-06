Cidades realizam 228 abordagens e abrigam 96 que vivem nas ruas

Bia Moço

Do Diário do Grande ABC



30/06/2021 | 00:01



Com a frente fria que chegou ao Grande ABC derrubando as temperaturas ontem, as sete cidades reuniram forças para minimizar os riscos à população de rua, realizando desde a noite de segunda-feira 228 abordagens e abrigando 96 moradores em situação de vulnerabilidade – os demais atendidos não aceitaram acolhimento.



A ação se deu depois que meteorologistas anunciaram que os termômetros chegariam ontem a marcar mínima de 6ºC, sendo o primeiro dia de inverno mais rigoroso na região – hoje a temperatura mínima segue a mesma. A sensação de tempo gelado deve castigar a população do Grande ABC pelo menos até o fim desta semana, podendo chegar a bater a mínima de 5ºC amanhã.



Conforme dados das prefeituras, Santo André realizou 36 abordagens, sendo que 21 pessoas que viviam nas ruas aceitaram o acolhimento. Até o fim da noite de segunda-feira o total de indivíduos nos abrigos da cidade era de 71, com a taxa de 75% de ocupação. Para os que não aceitam passar a noite nos albergues, são distribuídos kits com lanche, roupas, cobertores, além de máscaras de proteção. Os abordados realizam higienização com álcool gel e são informados sobre o coronavírus e a importância de evitar aglomerações e manter a higiene em dia, além dos cuidados com o frio.



Em São Bernardo 78 pessoas em situação de rua foram abordadas entre segunda-feira e ontem. Do total, 18 aceitaram acolhimento nos abrigos ofertados pela administração.



São Caetano informou que realizou 35 atendimentos, porém, mesmo com a sensibilização e com o frio intenso, nenhum dos moradores de rua aceitou acolhimento. Já em Diadema, todas as 23 pessoas atendidas nas ruas concordaram em passar a noite em um dos dois abrigos disponíveis.



Em Mauá, 18 pessoas foram acolhidas das 36 abordadas. Ribeirão Pires levou um dos cinco abordados para o abrigo, e Rio Grande da Serra abrigou 15 munícipes.



VACINAÇÃO

A Prefeitura de Santo André começou a vacinar ontem as pessoas em situação de rua da cidade contra a Covid-19. Esses munícipes estão recebendo a vacina da Janssen, que oferece imunização em dose única, garantindo proteção para este público sem a necessidade de uma segunda dose. Neste primeiro momento, 200 moradores de ruas serão beneficiados com a imunização.



Em Mauá a vacinação para moradores de rua foi iniciada na última quinta-feira, com a busca ativa de todos aqueles que têm acima de 18 anos, cadastrados ou não nos serviços de atendimento.



As demais cidades ainda não anunciaram imunização específica para esse público.