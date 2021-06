David Beckham será avô? Internautas apontam gravidez da noiva de Brooklyn Beckham, Nicola Peltz

29/06/2021 | 14:10



David e Victoria Beckham serão avós? Fãs acreditam que sim! Isso porque em um recente clique da atriz Nicola Peltz, noiva de Brooklyn Beckham, internautas apontaram que a barriga da moça parece estar maior do que o normal.

De acordo com o The Sun o clique em questão foi postado em uma galeria de fotos que mostram Nicola nos intervalos das filmagens do drama Lola James, que conta com a atriz no papel de diretora e de protagonista da trama. Na legenda, ela escreveu simplesmente:

Fotos do set, meu lugar feliz.

As fotos nas quais a barriga de Peltz levantou suspeitas são a primeira e a segunda da galeria. Nos comentários, os fãs dispararam questionamentos:

Grávida?, perguntou um deles;

É uma barriga muito convincente, acrescentou outro;

Meu Deus, você está grávida de verdade ou não?, indagou um terceiro.

Vale lembrar, no entanto, que a protagonista vivida pela atriz é uma jovem grávida que estaria empenhada em fugir da casa de sua família. Será que tudo não passa de uma caracterização? O The Sun ainda conta que tentou contatar os dois artistas para confirmar a informação, mas não teve retorno dos representantes.

Nicola é conhecida por sua presença em três filmes da franquia Transformers, e Lola James será seu primeiro trabalho como diretora - mas o longa ainda não tem data de estreia prevista.