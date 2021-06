Grupo de Greta Thunberg procura comissão que trata da poluição do polo petroquímico

Daniel Tossato

29/06/2021



O grupo Juventude Pelo Clima, cujo uma das lideranças é a sueca Greta Thunberg, 18 anos, ativista ambiental reconhecida mundialmente, se reunirá virtualmente amanhã com vereadores que compõem a comissão que acompanha os impactos causados pela emissão de poluentes pelo Polo Petroquímico do Capuava, que fica na divisa entre Santo André, Mauá e a Capital.



O grupo deve debater questões envolvendo as emissões potencialmente tóxicas pelo parque industrial e que têm causado problemas aos moradores das redondezas do polo.



A iniciativa de se reunir com os vereadores que fazem parte da comissão que acompanha o impacto causado pelas emissões de detritos tóxicos surgiu dos próprios ativistas ambientais. “Com a participação de grupo com ramificações internacionais, que tem liderança conhecida, a Greta Thunberg, o debate sobre as emissões do polo ganha peso. E o mais interessante é que eles que nos procuraram”, declarou o parlamentar andreense Ricardo Alvarez (Psol).



Um dos líderes da comissão parlamentar, o vereador Alessandro Guedes (PT), da Capital, também declarou que a adesão do grupo ambientalista é de extrema importância ao debate. “Nosso trabalho está andando como a gente esperava. Já discutimos com a promotoria (do Meio Ambiente de Santo André) e também com o MP (Ministério Público). Agora tivemos o interesse de grupos ambientalistas internacionais, que entraram em contato com a gente e que vão colaborar com essa luta que assumimos”, afirmou.



No sábado o Diário mostrou a intenção do bloco de envolver o Estado por meio da Secretaria de Saúde na discussão. Os vereadores preparam convite formal que deverá ser enviado para a pasta. A intenção é chamar o Estado para o debate, já que o problema atinge população de três municípios. A comissão também convidou a Secretaria de Verde, da Capital, para tratar da situação.



Em abril, Guedes realizou audiência pública, na Câmara da Capital, para debater o problema. Médicos e ambientalistas participaram do evento.

O Diário mostrou, em 14 de abril, que a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) multou duas empresas do polo por operações indevidas que causaram a emissão de poluentes. A punição chegou a R$ 870 mil.



O Cofip (Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC), por meio de nota, declarou que tem todo o interesse de esclarecer a situação. “Desde outubro do ano passado estamos em contato com as 16 empresas e com os órgãos reguladores responsáveis e atuando em todas as frentes possíveis com transparência para resolver o problema.”