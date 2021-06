Sabrina Sato e Duda Nagle dançam Patrulha Canina com Zoe pela 251ª vez

27/06/2021 | 15:10



O que os pais não fazem pelos filhos, não é mesmo? Sabrina Sato usou as redes sociais no último sábado, dia 26, para compartilhar um momento pra lá de fofo com a família.

A pequena Zoe, fruto de seu relacionamento com Duda Nagle, colocou o casal para dançar ao som de Patrulha Canina - desenho infantil que é febre entre as crianças. E, ao que parece, a festinha não rolou apenas uma ou duas vezes...

Essa é a 251ª vez que a gente escutou e dançou Patrulha Canina hoje, contou a apresentadora.

Haja energia!