Wallace leva dois prêmios e Brasil tem 4 atletas na seleção da Liga das Nações

27/06/2021 | 14:30



Campeã da Liga das Nações de Vôlei pela primeira vez neste domingo, a seleção brasileira dividiu com os poloneses a premiação dos melhores da competição em Rimini, na Itália. Wallace ganhou o prêmio de MVP em parceria com o rival Kurek e ainda foi eleito entre os melhores opostos, assim como o oponente. A seleção escolhida conta com quatro brasileiros. Além de Wallace, Leal, Maurício Souza e Thales.

Maior pontuador brasileiro da decisão contra a Polônia, com 22 pontos, Wallace merecidamente ganhou o prêmio de jogador mais valioso do torneio. Foi escolhido o MVP ao lado do ídolo e principal atleta polonês, o oposto Kurek.

Por consequência, ambos foram apontados como os opostos da seleção ideal da Liga das Nações. O time do torneio ainda tem três brasileiros: o ponteiro Leal, o meio de rede Maurício Souza e o líbero Thales. Curiosamente, apenas brasileiros e poloneses formaram a seleção da competição.

Com apresentação de gala em Rimini, o Brasil acabou com o tabu na competição após dois quarto lugares, em 2018 e 2019, e enfim subiu ao pódio, na melhor posição: de campeão.

Agora fica a expectativa sobre quais serão os 12 jogadores que Carlos Schwanke vai convocar para a disputa do ouro na Olimpíada de Tóquio. Certamente os escolhidos entre os melhores da Liga das Nações estarão na lista final.

Confira a premiação da Liga das Nações:

MVP: Wallace (Brasil) e Kurek (Polônia)

Melhores ponteiros: Leal (Brasil) e Kubiak (Polônia)

Melhores Centrais: Maurício Souza (Brasil) e Bieniek (Polônia)

Melhor Líbero: Thales (Brasil)

Melhor Levantador: Drzyzga (Polônia)

Melhores Opostos: Wallace (Brasil) e Kurek (Polônia)