Daniel Tossato

Do Diário do Grande ABC



26/06/2021 | 00:01



Vereadores que participam de comissão que acompanha os impactos causados pelos detritos expelidos pelo polo petroquímico que fica na divisa de Santo André, Mauá e São Paulo querem se reunir com a Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. A ideia partiu do vereador Alessandro Guedes (PT), da Capital, e tem o objetivo de colocar o Estado no meio dos debates envolvendo o polo petroquímico. Além de Guedes, a comissão é formada por vereadores de Santo André e de Mauá. Convite formal, entretanto, ainda não foi enviado pelo parlamentar.



No mês passado, Guedes e o vereador por Santo André Ricardo Alvarez (Psol) se reuniram com o promotor de Justiça do Meio Ambiente de Santo André para tratar do assunto. A promotoria se colocou à disposição para auxiliar os vereadores.



“Já conversamos com a promotoria de Santo André e agora vamos tentar uma reunião com a Secretaria de Saúde do Estado, que já disse que acompanha e se preocupa com o que está acontecendo. Nosso objetivo é fazer com que o polo admita o problema para que possamos resolvê-lo”, afirmou Ricardo Alvarez.



Foi após esta conversa que os vereadores passaram a cogitar se encontrar com a Secretaria de Saúde do Estado, já que se trata de problema que envolve os três municípios. Além da pasta estadual, Guedes também planeja incluir as secretarias de Saúde e do Verde da Capital. O parlamentar já formalizou o convite às secretarias do município e aguarda retorno.



Em abril desse ano, Alessandro Guedes realizou audiência pública, na Câmara da Capital, para debater o problema trazido pelos gases do polo petroquímico. Médicos e ambientalistas participaram do evento, à época.



O Diário mostrou, em 14 de abril, que a Cetesb (Companhia Ambiental do Estado de São Paulo) multou duas empresas do Polo Petroquímico de Capuava por operações indevidas e que causaram a emissão de poluentes que provocaram mal-estar aos moradores do entorno. A punição financeira chegou a R$ 870 mil.

O Cofip (Comitê de Fomento Industrial do Polo do Grande ABC) tem sustentado que acompanha a discussão dos problemas envolvendo as emissões de poluentes.