Perla atrapalha os louros de Clóvis Volpi

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



25/06/2021 | 00:34



O prefeito de Ribeirão Pires, Clóvis Volpi (PL), anunciou recentemente que, depois de anos de vaivém, a Prefeitura irá se adequar para pagar o piso nacional aos professores da cidade. Para capitalizar politicamente o feito, divulgou vídeo nas redes sociais ao lado da presidente do Sineduc (Sindicato dos Professores das Escolas Públicas Municipais), Perla de Freitas. E o retorno não foi nada positivo. Não pela notícia em si, que é batalha da categoria de anos. Mas pela presença da dirigente sindical. Perla virou persona non grata entre o funcionalismo público. Sobraram críticas à atuação de Perla, com vários servidores dizendo que ela mais atrapalhou do que ajudou na conquista. O descontentamento é tamanho que na segunda-feira foi marcado protesto em frente à Prefeitura contra a criação da taxa do lixo, mas o ato também terá como pauta questionamento ao trabalho de Perla e a defesa de sua saída do Sineduc.

Respaldo

A direção nacional do MBL (Movimento Brasil Livre) entrou em contato com esta coluna para referendar a atuação do vereador Glauco Braido (PSD), de São Bernardo, contestando informação trazida ontem de que parte do bloco mostrou contrariedade com as críticas do pessedista ao deputado federal Alex Manente (Cidadania). Em nota, o MBL disse que o “vereador Glauco tem total autonomia e conta com nosso apoio, além de estar correto em cobrar o deputado pelo voto a favor da lei da impunidade”. Alex foi a favor da nova Lei da Improbidade Administrativa, considerada retrocesso por órgãos de controle.

Coragem

Durante a sessão, vereadores da bancada de sustentação do prefeito Orlando Morando (PSDB) parabenizaram o vereador Glauco Braido (PSD) pela apresentação da ação popular contra a licitação da publicidade. Tanto que o apelido do pessedista passou a ser ‘Glauco Brabo’, gíria popular de internet.



Credenciamento

A direção da Câmara de São Bernardo justificou os motivos pelos quais tem pedido documentação adicional para jornalistas, inclusive os que trabalham nos gabinetes de vereadores, como mostrou esta coluna ontem. Segundo a casa, pessoas adentravam nas dependências do Legislativo se passando por jornalistas, mas que, na verdade, promoviam comércios informais, com venda de roupas e outros acessórios. A gestão de Estevão Camolesi (PSDB) disse que a medida é de segurança, não de cerceamento da atuação jornalística.



Comemoração – 1

O vereador Ricardo Zóio (DEM), de Santo André, enalteceu a decisão do prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), de aumentar horário e volume dos drives-trhus da vacinação contra a Covid-19 no município. Ele havia feito indicação com essa solicitação no início do mês, após mapear que haveria aumento do número de doses enviadas à cidade.



Comemoração – 2

O vereador Júnior Getúlio (PT), de Mauá, comemorou a abertura do hemocentro da cidade, bandeira que ele defendeu junto ao governo do prefeito Marcelo Oliveira (PT). “Estamos nesta luta desde fevereiro, em reunião com a Colsan. Será grande ganho para Mauá”, disse o petista.



Caminhos

Um dia depois de ser derrotado pelo governo do prefeito de Mauá, Marcelo Oliveira (PT), na votação da LDO (Lei de Diretrizes Orçamentárias), o presidente da Câmara, Zé Carlos Nova Era (PL), se encontrou com o ex-prefeiturável Juiz João (PSD), no Mauá Plaza Shopping. No meio político, a interpretação foi de aproximação entre as partes.