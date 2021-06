Obituário - 25 de junho de 2021

Ademir Medici

Do Diário do Grande ABC



25/06/2021 | 00:01



SANTO ANDRÉ

Thereza Gomes Gonçalves, 94. Natural de Presidente Alves (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Thereza Magril Durante, 92. Natural de Santo André. Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 21. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Maria de Jesus Pinheiro Froes, 92. Natural de Monte Azul (Minas Gerais). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Januária Martins Cordeiro, 89. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Pensionista. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

José Francisco do Nascimento, 87. Natural de Manga (Minas Gerais). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 20, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Josefa Maria do Nascimento, 84. Natural de Tupanatinga (Pernambuco). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria do Nascimento, 84. Natural de Tupanatinga (Pernambuco). Residia na Vila Guiomar, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Aurora Maria da Silva, 82. Natural de Caetés (Pernambuco). Residia no Jardim Rodolfo Pirani, em São Paulo, Capital. Dia 21. Jardim da Colina.

Joana Brasilina Amâncio, 80. Natural de Lagarto (Sergipe). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Irene Lima do Nascimento, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 21, em Santo André. Cemitério São Pedro, Capital.

Eurico Gaspar Benedito, 76. Natural de Santo André. Residia no Recreio da Borda do Campo, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Romildo André, 76. Natural de Tapiratiba (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio José de Almeida, 76. Natural de Cândido Sales (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Cozinheiro. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Sebastião Vieira Pires, 74. Natural de Regente Feijó (São Paulo). Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Dia 22. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Geni Vicente, 73. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Correia do Nascimento, 71. Natural de Bom Jardim (Pernambuco). Residia no Parque Santa Madalena, em São Paulo, Capital. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Jesus Perez dos Santos, 70. Natural de Pompéia (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

José Aparecido Perinelli, 69. Natural de Santo André. Residia na Vila Lutécia, em Santo André. Dia 21. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Maria Alves de Oliveira, 69. Natural de Rolândia (Paraná). Residia no Jardim do Estádio, em Santo André. Cozinheira. Dia 21. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Osvaldo Teodósio, 67. Natural de Clementina (São Paulo). Residia em Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Municipal de Barueri (São Paulo).

Maria Aparecida Miranda, 65. Natural de Paraguaçu Paulista (São Paulo). Residia no Jardim São Francisco, em São Paulo, Capital. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Jair Thomaz, 62. Natural de Santo André. Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Tapeceiro. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Denise Auxiliadora de Faria, 61. Natural de Lorena (São Paulo). Residia no Parque Gerassi, em Santo André. Dia 21. Memorial Jardim Santo André.

Diego Henrique Alves Marques, 26. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em São Paulo, Capital. Contador. Dia 21. Memorial Planalto.

SÃO BERNARDO

Clementina Galina Coleto, 100. Natural de Serra Negra (São Paulo). Residia no bairro Campo Belo, em São Paulo, Capital. Dia 21. Cemitério de Vila Euclides.

Athayde de Paula, 86. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Anchieta, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério do Baeta.

Delmira Antunes da Silva, 83. Natural do Estado de Pernambuco. Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Hilário José da Rocha, 83. Natural de Campina Grande (Paraíba). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Paulo José Campos Jardim, 80. Natural de Santos Dumont (Minas Gerais). Residia no bairro Rudge Ramos, em São Bernardo. Dia 20. Memorial Jardim Santo André.

Maria José Pereira, 79. Natural de Arceburgo (Minas Gerais). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério do Baeta.

Isidoro Murcia Martins, 79. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério de Vila Mariana.

Carlos Roberto Segatto, 70. Natural de São Caetano. Residia no bairro Batistini, em São Bernardo. Dia 21, em Santo André. Memorial Planalto.

Silas Paulo de Siena Junior, 70. Natural de Santo André. Residia em Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério da Saudade, Vila Assunção.

Manoel Soares da Silva, 67. Natural de Itabuna (Bahia). Residia no Jardim Belita, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Naluo Ferreira da Silva, 66. Natural de Viçosa (Alagoas). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Marta Carlos de Sousa, 64. Natural de Várzea Alegre (Ceará). Residia no bairro Planalto, em São Bernardo. Dia 20. Cemitério dos Casa.

Sérgio Ferreira da Silva, 63. Natural de Francisco de Sá (Minas Gerais). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 19. Cemitério dos Casa.

Claudinei Ferraresi, 58. Natural de São Bernardo. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernardo. Metalúrgico. Dia 21. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Minervina Maria de França, 101. Natural de Sumé (Paraíba). Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Zilda Raimundo, 90. Natural de Brumadinho (Minas Gerais). Residia no bairro Boa Vista, em São Caetano. Dia 22. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Lúcia Coscia Sanches, 89. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Campestre, em Santo André. Dia 21, em Santo André. Cemitério São Caetano, Vila Paula.

Edna José Guerra, 59. Natural de São Caetano. Residia no bairro Olímpico, em São Caetano. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Alexandrina Azevedo da Silva, 89. Residia no Centro de Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Isaias Pereira da Silva, 88. Natural de Marília (São Paulo). Residia no Jardim Inamar, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Paulo Domingos dos Santos, 61. Natural de Lagarto (Sergipe). Residia no bairro Amricanópolis, em São Paulo, Capital. Dia 21. Cemitério Municipal.

Valdemar José dos Santos, 55. Natural de Serra Pintada (Bahia). Residia no bairro Santa Maria. Dia 21. Memorial Parque Paulista, em Embu das Artes (São Paulo).

Francisco de Assis Honorato, 46. Natural de Juazeiro do Norte (Ceará). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Lucélio Tadeu Pereira de Lima, 39. Natural de Boquira (Bahia). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 21. Cemitério Municipal.

Kauã Victor Jesus Silva, 8 anos. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 21. Vale da Paz.

MAUÁ

Angelina Ambrosio Barrachi, 88. Natural de Ituverava (São Paulo). Residia no Jardim Mauá, em Mauá. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Manoel Nicolau de Souza, 91. Natural do Estado da Bahia. Residia em Santo André. Dia 20, em São Bernardo. Cemitério Santa Lídia.

Cilene Simini dos Santos, 71. Natural de São Caetano. Residia no Parque São Vicente, em Mauá. Dia 21. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Ygor Pereira Santos, 14. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Zaíra, em Mauá. Estudante. Dia 21, em Santo André. Cemitério Santa Lídia.

RIBEIRÃO PIRES

Ademar de Oliveira, 70. Natural da Malhadas de Pedra (Bahia). Residia no Parque Aliança, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.

Gilberto Gonçalves da Silva, 67. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Barro Branco, em Ribeirão Pires. Dia 20, em Santo André. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Ludmila Mendes Bispo, 19. Natural de Ribeirão Pires. Residia no Jardim Oliveira, em Ribeirão Pires. Dia 21. Cemitério São José.