24/06/2021 | 00:01



Com a mensagem de que “Toda Vida Importa”, a Diocese de Santo André – responsável por todas as paróquias do Grande ABC – realiza amanhã, às 19h30, na Catedral Nossa Senhora do Carmo, no Centro de Santo André, missa em homenagem às mais de 500 mil vítimas da Covid-19 no Brasil.

A cerimônia será presidida pelo bispo diocesano dom Pedro Carlos Cipollini e será transmitida ao vivo pelo Facebook e pelo canal do YouTube da Diocese de Santo André. A capacidade de público na igreja está limitada a 40%.

“Nós estamos celebrando esta Santa Missa das Exéquias na intenção dos falecidos e também para confortar todos os familiares, amigos, parentes, porque não são números, são pessoas, e o sofrimento é muito grande”, salienta dom Pedro, que também é presidente da comissão episcopal pastoral para a doutrina da fé da CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil).



MAIS HOMENAGENS

No sábado as paróquias localizadas nas dez regiões pastorais da Diocese, nas sete cidades do Grande ABC, promoveram toque dos sinos em solidariedade às vítimas e aos familiares que perderam seus entes para a Covid.