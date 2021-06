Ex relembra últimos dias com Mabel Calzolari e Tatá Werneck faz homenagem: Que Paulo Gustavo te abrace

23/06/2021 | 08:11



João Fernandes, que ficou conhecido por conta do personagem Picole em Avenida Brasil, emocionou os fãs e seguidores ao publicar homenagens para a ex-companheira e mãe de seu filho, Mabel Calzolari, após a morte dela aos 21 anos de idade em decorrência de uma aracnoidite torácica, doença rara que provoca uma inflamação da medula óssea.

No Instagram, o ator publicou uma série de momentos ao lado de Mabel e escreveu:

De repente a vida vai. as ilimitadas fotos se tornam registros importantíssimos, a voz se torna áudio com palavras repetidas e não importam quais são, apenas o timbre daquela voz é suficiente.de repente a vida vai e contigo as dores, os sorrisos, os encontros pra um outro lugar o qual eu temo, mas eu vou um dia. de repente a vida vai, enquanto ela não foi, faça tudo com ela porque depois que ela for o coração fica esmagado. de repente a vida vaie tudo que parecia importante parece valer mais nada. de repente uma, duas, três vidas vão e você se sente carimbado, acha que não vai doer de repente a vida vai e dói.

Obrigado por todas as mensagens de apoio. Emanem boas energias para a passagem da nossa menina, ela merece o melhor. Uma mulher que foi maior que o mundo, acima das coisas que acreditamos e entendemos. Só o tempo vai fazer essa dor passar. Tá demais a falta de você. Me ensine e me ilumine, meu anjo. Te amamos muito por aqui. Te amo, sempre, disse ele em outra mensagem.

Ao relembrar fotos e vídeos com Mabel, João disse:

Nossos últimos dias foram assim. Eu adorava te ver sorrindo, principalmente por bobeiras. Acho que as bobeiras sempre fizeram parte da nossa relação... impressionante como sempre foi amor, sempre só amor. Você tem muito a ensinar pra essa gente, minha menina. Obrigado por me apoiar, me inspirar, me ensinar e me amar tanto... tá dificil sem você, dificil não poder ouvir você reclamando que eu não atendi a chamada de vídeo, difícil sentir tanta saudade e lembrar tanto.

O amor da nossa vida está aqui conosco, e vai crescer contigo, com a avó e a tia. Nossa família. Obrigado por ser a melhor mãe do mundo. Sua beleza sempre se destacou, mas seu coração sempre se mostrou tão marcante que esse amor saiu do peito. Agora ele anda por aí e corre atrás de animais, come biscoito e fala no telefone. Tá doendo. Te amamos. Nos guie eternamente com sua luz. Até já.

Muita responsabilidade. Mabel dizia que tinha vivido o grande amor da vida dela comigo, que prazer foi viver com você, meu amor. Como sou honrado e agradecido por ter que conhecido. Já haviam oito meses que estávamos separados e você nunca deixou de me abraçar e me beijar da mesma forma, é coisa de outro mundo a nossa conexão. Obrigada por tanto. Sua vida inspira. É muita vida. Amamos você demais! Boa passagem... valeu a pena cada segundo. Nada foi em vão. Dido vai sempre saber que a mãe fez por ele até o último instante... nós

Na caixa de comentários da publicação, João recebeu mensagens de apoio de Larissa Manoela, Klara Castanho e de outros artistas. Tatá Werneck, amiga de Mabel, também deixou sua mensagem e citou Paulo Gustavo, que morreu em maio em decorrência do novo coronavírus.

Querida Mabel, sua luz e sua força são memoráveis. Que Deus te receba, minha amiga. Te amo, te admiro muito. Linda, Mabel. Que Paulo Gustavo te abrace. Que vocês fiquem amigos. Ele vai te alegrar.

Já a mãe de Mabel usou o Instagram da filha para escrever uma homenagem, informando que a atriz teve morte cerebral decretada na última terça-feira, dia 22.

Minha filha amada, venho aqui nas suas redes sociais me despedir de você, com uma foto que expressa muito bem quem você é. Seu sorriso, sua beleza, sua força, sua energia, seu carisma, todo seu amor estão ai. E não vão embora nunca. Você pode partir, pode ir pra junto de Deus. Mas o que você inspirou e transformou estarão aqui para sempre. Com muita dor, informo a vocês que Mabel hoje teve morte cerebral. Foi uma jornada de luta e sofrimento que se encerra hoje. Agradecemos do fundo do coração todo o amor que minha filha recebeu aqui. Com amor?

E ainda publicou foto da família reunida:

Quantas vezes vendo seu sofrimento pedi a Deus pra trocar de lugar com você, mas não resistiu tanto sofrimento descanse em paz. A luta findou, mas o que me consola é que vocÊ foi muito amada. Não tenho palavras pra agradecer a todos pelo carinho... Minhas duas filhas amadas.