DJ Gabriel do Borel, um dos produtores do novo álbum de Anitta, fala sobre show de Madonna e parceria com Diplo

O enorme e icônico show de Madonna no último sábado, dia 4, agitou a noite do Rio de Janeiro e teve a presença de vários famosos que curtiram de pertinho a apresentação na área VIP. Entre eles, estava o DJ Gabriel do Borel, convidado especial do Diplo, que começou a noite com músicas eletrônicas.

Além de assistir tudo de perto, Gabriel também teve a chance de curtir o after oficial do evento, que aconteceu no Belmond Copacabana Palace, mesmo lugar onde Madonna ficou hospedada desde que chegou ao Brasil. Rodeado de celebridades, o DJ confessou, em nota, que Diplo fez questão de ficar ao seu lado o tempo todo:

- Foi muito legal, o Diplo me apresentava para todo mundo que ele conhecia e falava que era um dos maiores do Brasil. Ele ficou do meu lado quase que a festa toda. Foi maneiro ver ele e a Madonna tocando juntos na mesa de som.

É importante ressaltar que DJ Gabriel do Borel foi um dos responsáveis pelo novo álbum lançado por Anitta, o Funk Generation. O artista produziu seis faixas do segundo trabalho internacional da Girl from Rio. Uau! Será que vem mais trabalhos de peso por aí?