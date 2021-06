Juliette revela que seu pai e dois de seus irmãos testaram positivo para Covid-19

22/06/2021 | 10:10



Juliette Freire deixou os seguidores preocupados ao dividir com eles, no fim da tarde da última segunda-feira, dia 21, que seu pai e dois de seus irmãos foram diagnosticados com a Covid-19. A maquiadora revelou a informação através dos Stories de seu Instagram, e ainda incentivou seus seguidores a tomarem a vacina contra a doença.

Em uma série de vídeos curtinhos, a campeã do BBB21 revelou que ainda está trabalhando na Paraíba e que planejava se reunir com os familiares ainda na segunda-feira - plano que teve de ser adiado conforme seus familiares testaram positivo para o vírus:

- Oi meu povo, estou aqui na Paraíba ainda, trabalhando e tentando descansar. Hoje seria um dia feliz pra mim, eu ia encontrar meu pai e alguns dos meus irmãos, mas antes de a gente se encontrar eles testaram positivo para Covid-19, meu pai e dois irmãos.

Felizmente, os três passam bem e não apresentam sintomas da doença. Juliette destaca ainda que seu pai já tomou as duas doses do imunizante contra o vírus, e estimulou os internautas a fazerem o mesmo:

- Graças a Deus eles estão assintomáticos, meu pai tomou as duas doses da vacina, está bem. Eu sei que eu vou poder encontrá-los novamente e abraçá-los depois disso, mas 500 mil pessoas não vão ter essa oportunidade. Então eu não canso de repetir: vacinem-se, protejam-se e acreditem na ciência, porque isso sim salva nossas vidas.

De acordo com o colunista Leo Dias, a influenciadora havia planejado passar dez dias ao lado da família para matar as saudades, e já havia feito até mesmo uma reserva em uma pousada que fica a cinco minutos da cidade de Campina Grande para aproveitar o período de descanso.

Vale lembrar que, alguns dias antes, Juliette participou da live junina de Wesley Safadão, onde internautas apontaram que havia uma aglomeração, e foi criticada por conversar com Carlinhos Maia sem o uso da máscara.