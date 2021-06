Noiva de Whindersson Nunes, Maria Lina Deggan se pronuncia após morte do filho: Aos poucos o sorriso vai voltando

21/06/2021 | 10:10



Maria Lina Deggan, noiva de Whindersson Nunes, mostrou como está enfrentando o luto após a morte do filho do casal, João Miguel, que morreu dois dias após nascer com 22 semanas de gestação.

Nas redes sociais, fã-clubes de Maria Lina viralizaram, na noite do último domingo, dia 20, uma postagem dela, que aparece posando com um pequeno sorriso no rosto.

Aos poucos o sorriso vai voltando para o rosto... E ele (João Miguel) com a mamãe, no pulso e no coração, para onde quer que eu vá, teria escrito ela, que ainda exibiu a tatuagem que fez em homenagem ao filho.

Whindersson, por sua vez, ainda se mantém mais distante das redes sociais, embora tenha revelado que também fez uma tattoo para o filho.