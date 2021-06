Obituário - 21 de junho de 2021

Ademir Medici



21/06/2021 | 01:00



SANTO ANDRÉ

Irmgard Iceborg Rodrigues da Silva, 84. Natural de Santo André. Residia na Vila São Pedro, em Santo André. Dia 17. Memorial Planalto.

Inês de Oliveira, 82. Natural de Botucatu (São Paulo). Residia no Jardim Bela Vista, em Santo André. Dia 17, no hospital de campanha Pedro Dell’Antoni. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Marta da Silva, 80. Natural de Gravatá (Pernambuco). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Maria Aparecida da Silva Barella, 79. Natural de Bananal (São Paulo). Residia na Vila Guarani, em Santo André. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Francisca de Jesus Souza, 77. Natural de Algodão (Bahia). Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Fedoci, 72. Natural de Matias Barbosa (Minas Gerais). Residia na Vila Curuçá, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Claudio Aparecido Faria dos Santos, 61. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Parque João Ramalho, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

José Wilson Mendes Rodrigues, 57. Natural de Caraí (Minas Gerais). Residia na Vila Bela Vista, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Antonio Aparecido Souza, 53. Natural de Álvaro de Carvalho (São Paulo). Residia na Chácara Recanto dos Palmares, em Monte Mor (São Paulo). Autônomo. Dia 17, em Santo André. Cemitério de Duartina (São Paulo).

Magda de Cássia Sena Perira, 52. Natural de Santo André. Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Protética. Dia 17. Cemitério Cristo Redentor, Vila Pires.

Marcelo Maria Cândido, 52. Natural de Rondon (Paraná). Residia na Vila Suíça, em Santo André. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

Adriana Gomes Tinim, 47. Natural de São Bernardo. Residia no Jardim Santa Cristina, em Santo André. Diarista. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Helena dos Santos, 47. Natural de Barra de Guabiraba (Pernambuco). Residia na Vila Homero Thon, em Santo André. Dia 17. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Eduardo Luiz Resende, 39. Natural de São Bernardo. Residia na Vila Leopoldina, em Santo André. Autônomo. Dia 17. Memorial Jardim Santo André.

SÃO BERNARDO

Mariana Pereira dos Santos, 100. Natural de Teófilo Otoni (Minas Gerais). Residia no Sítio Bom Jesus, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Adelaide Biccas Gianotti, 93. Natural de Santo André. Residia no Centro de São Bernardo. Dia 16. Cemitério de Vila Euclides.

Laurecy Pimentel de Oliveira, 88. Natural de São Paulo, Capital. Residia em São Paulo, Capital. Dia 16, em São Bernardo. Cemitério Congonhas, em São Paulo, Capital.

Orlando Lucio Furtado, 85. Natural de Pedro de Toledo (São Paulo). Residia no bairro Baeta Neves, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Cemitério de Vila Euclides.

Letícia de Magalhães Lúcio, 84. Natural de Arapiraca (Alagoas). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

Alan Edward Lloyd Littell, 84. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Nova Petrópolis, em São Bernrdo. Dia 17, em Santo André. Jardim da Colina.

Sebastião Coutinho Xavier, 84. Natural de Guanambi (Bahia). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Wilma Martins Moreira Jorge, 83. Natural de Itajubá (Minas Gerais). Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Manoel Mariano Neto, 82. Natural de Serrita (Pernambuco). Residia no bairro Cooperativa, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

José Carlos Guelere, 76. Natural de Urupês (São Paulo). Residia no Parque Terra Nova, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Luiz Carlos Rocha, 75. Natural do Rio de Janeiro, Capital. Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 15, em São Bernardo. Vale da Paz, em Diadema.

Sandra Barbosa, 75. Natural de Itapetininga (São Paulo). Residia no Centro de São Bernardo. Dia 16. Cemitério São João Batista.

Maria Lemes dos Santos, 74. Natural de Itambacuri (Minas Gerais). Residia no bairro Assunção, em São Bernardo. Dia 16. Vale da Paz.

Maria do socorro Gonçalves de Moura, 71. Natural de Picos (Piauí). Residia no bairro Alvarenga, em São Bernardo. Dia 15. Jardim da Colina.

Antonio Soares de Sousa, 68. Natural de Sousa (Paraíba). Residia no bairro dos Casa, em São Bernardo. Dia 16. Memorial Jardim Santo André.

Laércio Gimenez, 66. Natural do Distrito da Lapa, São Paulo, Capital. Residia no bairro Paulicéia, em São Bernardo. Dia 16, em São Bernardo. Memorial Jardim Santo André.

Laurinete Carneiro de Mendonça, 64. Natural do Recife (Pernambuco). Residia no bairro Montanhão, em São Bernardo. Dia 16. Cemitério dos Casa.

Angela Alvarenga Maciel, 62. Natural de Cruzília (Minas Gerais). Residia na Vila Flórida, em São Bernardo. Dia 17, em Santo André. Cemitério Municipal de Cruzília (Minas Gerais).

Francisco de Assis Lopes Fonseca, 62. Natural de Marília (São Paulo). Residia no bairro Taboão, em São Bernardo. Dia 16. Jardim da Colina.

SÃO CAETANO

Odila Toffoli Marques, 92. Natural de Jaguariuna (São Paulo). Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 17. Jardim da Colina.

DIADEMA

Antonio Martins, 80. Natural de Ibirá (São Paulo). Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

José Amaro de Lima, 79. Natural de Santana de Ipanema (Alagoas). Residia no Centro de Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

Aparecido Couto, 68. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Eldorado. Dia 17. Cemitério Municipal.

Francisco Alves Borges, 57. Natural de Campo Alegre de Lourdes (Bahia). Residia no Jardim Campanário em Diadema. Dia 17. Vale da Paz.

Jerônimo Gonçalves Soares, 55. Natural de Rio Vermelho (Minas Gerais). Residia no Jardim Campanário, em Diadema. Dia 17. Cemitério Municipal.

Valdir Rocha de Oliveira, 54. Natural de São João do Caiuá (Paraná). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 17. Cemitério da Água Branca, em Jaguariaíva (Paraná).

M A U Á

Homero Garcia Conde, 63. Natural de Santo André. Residia na Vila Assis Brasil, em Mauá. Dia 17, em Santo André. Vale dos Pinheirais.

RIBEIRÃO PIRES

Fernando Sousa de Moraes, 36. Natural de Ribeirão Pires. Residia no bairro Santa Rosa, em Ribeirão Pires. Dia 17. Cemitério São José.