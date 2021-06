Itália vence País de Gales e avança em 1º do grupo na Euro; Suíça bate Turquia

20/06/2021 | 15:25



Mesmo jogando com um time alternativo, a Itália dominou o País de Gales neste domingo, no estádio Olímpico de Roma, e se contentou com uma vitória por 1 a 0 para encerrar a fase de grupos da Eurocopa na primeira colocação da chave A, com nove pontos. A seleção italiana entrou em campo já classificada, mas há muito que se comemorar. Pela mesma rodada do grupo, a Suíça derrotou a Turquia.

Além de avançar às oitavas de final com 100% de aproveitamento, o time comandado por Roberto Mancini chegou ao 30º jogo sem derrota. Já o País de Gales, mesmo derrotado, conseguiu garantir a classificação em segundo lugar, com quatro pontos, mesma pontuação da terceira colocada Suíça, mas com vantagem no saldo de gols.

Em campo, o time misto da Itália, que contou com três brasileiros naturalizados em campo (Rafael Tolói, Emerson Palmieri e Jorginho), sofreu algumas investidas durante o primeiro tempo, mas não deixou que os galeses criassem maiores esperanças, tanto que foi para o intervalo com 60% de posse de bola e nove finalizações contra duas.

Os jogadores italianos tentaram várias vezes, entre chutes para fora e defesas do goleiro Ward. Foi apenas aos 38 minutos, no entanto, que o zero saiu do placar, quando Pessina aproveitou cobrança de falta de Verratti e bateu de chapa para marcar.

A configuração do segundo tempo não foi muito diferente da que foi apresentada durante a etapa inicial. A seleção italiana continuou controlando a partida, com mais tempo de bola nos pés e muito pouco ameaçada pelo País de Gales. Chances de ampliar o placar foram criadas pelos italianos, com direito a pressão nos minutos finais para matar o jogo, mas o 1 a 0 prevaleceu.

SUÍÇA AGUARDA OUTROS RESULTADOS - No outro jogo do Grupo A, a Suíça venceu a Turquia por 3 a 1, em Baku, no Azerbaijão, e terminou a primeira fase em terceiro lugar, com quatro pontos. Assim, precisa esperar os resultados das partidas dos outros grupos para saber se conseguirá avançar entre os quatro melhores terceiros colocados, conforme prevê o regulamento. A Turquia, por sua vez, está eliminada.

A vitória suíça começou a ser construída ainda aos cinco minutos do primeiro tempo, quando Seferovic abriu o placar, antes de Shaqiri ampliar, aos 25, com um chute no ângulo. A Turquia conseguiu diminuir aos 16 minutos do segundo tempo, com um belo gol de Kahveci, mas Shaqiri não deu chances para que a reação continuasse e fez o terceiro gol da Suíça aos 22 minutos.