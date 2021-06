Região contabiliza mais 17 óbitos por Covid-19

Da Redação

Do DIário do Grande ABC



19/06/2021 | 22:14



O Grande ABC registrou nas 24 horas, entre sexta-feira e sábado, mais 17 óbitos pelo novo coronavírus, informaram as prefeituras de Santo André (dez perdas), São Bernardo (seis) e São Caetano (uma), por meio de seus boletins epidemiológicos – as demais cidades não atualizam os dados aos fins de semana. Desta maneira, a região alcançou 8.690 mortes pela Covid-19 desde março de 2020. Além disso, com mais 386 casos confirmados, 210.600 pessoas já foram contaminadas pela doença nas sete cidades.



O Estado de São Paulo chegou ontem a 3.573.210 de indivíduos positivados pela Covid-19 e 121.960 óbitos. Por fim, no Brasil, das 500.800 vítimas pela doença, 2.301 foram registradas ontem. O País alcançou ainda a marca de 17.883.750 casos confirmados, sendo 82.288 somente nas últimas 24 horas.