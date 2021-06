Andreense inspira a prática esportiva dentro de casa durante a pandemia e ganha o mundo

Da Redação

Diário do Grande ABC



20/06/2021



Reaprender tem sido um desafio diário para as pessoas ao redor do mundo desde que a pandemia do novo coronavírus trouxe nova realidade ao dia a dia. Este reaprendizado é relativo a tudo: viver, comer, cuidar da saúde e da higiene, trabalhar, se relacionar e também praticar esportes. Afinal, de repente, quem estava acostumado a frequentar parques, academias ou até mesmo as ruas se viu confinado às paredes de casa.



E foi com muita criatividade que os esportistas encontraram alternativas para liberar endorfina e promover seu bem-estar, como fez o andreense Antônio Odivaldo de Souza, o Toninho. Morador do bairro Cidade São Jorge, ele deixou o anonimato e se transformou em referência até mesmo internacional.



Afinal, ele correu 42 quilômetros em percurso montado dentro da própria casa, em 704 voltas, que ficaram conhecidas como maratona no quintal. Mas o entusiasmo do aposentado de 59 anos não parou por aí e, meses depois, ele pedalou por 1.000 quilômetros (100 por dia, durante dez dias – o total equivale ao percurso de Santo André a Brasília) sobre um rolo livre.



“Quando surgiu a pandemia e veio o isolamento físico, com a necessidade de as pessoas terem de ficar em suas casas, após alguns dias sem treinar, comecei a buscar maneiras de continuar com os exercícios mesmo sem sair. Assim, aos poucos, fui me adaptando a fazer alguns treinos funcionais e caminhadas no quintal. Por já possuir um rolo livre para treinos de bike, passei a usá-lo e, em pouco tempo, descobri que tanto era possível correr uma maratona no quintal quanto percorrer 1.000 quilômetros sem sair de casa”, conta.



Seus desafios foram filmados e publicados nas redes sociais pela mulher, Patrícia Catisse, e pelo filho, Rafael Spinelli. Em pouco tempo o andreense foi personagem em diversas redes de televisão (inclusive de fora do Brasil, caso do Japão), em rádios, jornais e na internet. Até mesmo o prefeito de Santo André publicou a maratona no quintal em suas mídias. Consequentemente, Toninho viu crescer sua rede de amigos virtuais, com pessoas que buscaram contato não apenas para parabenizar, mas para contar que as façanhas serviram para fazê-las se mexer.



“Muitas pessoas passaram a me seguir, mesmo sem me conhecer, mas por acharem a minha atitude algo muito inspirador e diferente. Passaram a me enviar mensagens elogiando a minha ideia, dizendo que servi de motivação para praticar algum tipo de atividade esportiva em casa”, recorda. “Sempre gostei muito de influenciar as pessoas a praticar esportes, por ter a certeza de que o esporte é algo muito bom para o bem-estar, para a saúde e que tem o poder de mudar a vida das pessoas para melhor”, complementa o aposentado.



“Com 59 anos, ele não toma um remédio, para nada. Quero isso para minha vida. Aprendo muito com ele, pego muitas dicas. Então, sem dúvida, é inspiração fantástica”, exalta o filho Rafael.



Na quinta-feira, dia 10 de junho, Toninho recebeu a dose inicial da vacina da Covid-19, primeiro passo para que possa em breve retomar normalmente suas atividades esportivas. “Pretendo iniciar os treinos para a ultramaratona do meu aniversário, que desta vez será 60 quilômetros, em novembro”, projeta o andreense, que em 2020 percorreu 59 quilômetros entre sua casa e Paranapiacaba para celebrar seu 59º ano de vida. “Sempre existe um novo caminho para seguir em frente”, finaliza.