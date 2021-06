Mauaense e Mauá FC são confirmados; CADRP, fora

Dérek Bittencourt

Do Diário do Grande ABC



19/06/2021 | 00:01



A FPF (Federação Paulista de Futebol) confirmou os 30 clubes participantes do Paulista da Segunda Divisão, quarto nível estadual, que terá dois representantes do Grande ABC: os conterrâneos Grêmio Mauaense e Mauá FC. Havia expectativa sobre a estreia do Clube Atlético Desportivo Ribeirão Pires, mas houve problemas com relação ao estádio da estância turística, que ainda está em fase de obras, documentação e aprovação.

As equipes serão divididas em cinco grupos regionalizados com seis times, que disputarão a primeira fase (ou seja, cada equipe realizará – no mínimo – dez jogos). Avançam às oitavas de final os três melhores de cada chave, além do quarto melhor colocado geral. O início da competição está previsto para 22 de agosto, enquanto a final será em 31 de outubro – as equipes finalistas conquistarão automaticamente o acesso para a Série A-3.

Assim como acontece nas três divisões superiores, os clubes poderão inscrever atletas nas listas A (26 jogadores até 23 anos, idade limite da competição) e B (ilimitados, desde que sejam oriundos das categorias de base).

Além da dupla de Mauá, a Segundona terá clubes tradicionais no Estado, casos de Rio Branco de Americana, América de São José do Rio Preto, Flamengo de Guarulhos, Independente de Limeira, Inter de Bebedouro, Matonense, Mogi Mirim, São-Carlense, União Mogi e XV de Jaú. O campeonato também terá o estreante Colorado de Caieiras.