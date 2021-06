Do Dgabc.com.br



Com a mensagem de que toda vida importa e em conjunto com as igrejas no Brasil, a Diocese de Santo André, responsável por todo o Grande ABC, vai tocar os sinos das paróquias das sete cidades simultaneamente, hoje, às 15h, como manifestação de solidariedade e homenagem às 500 mil vítimas da Covid-19 no País – marca que deve ser atingida hoje –, além de trazer conforto às famílias impedidas de vivenciar o luto.

A CNBB (Conferência Nacional dos Bispos do Brasil) promoverá e incentivará atividades de sensibilização como orações e mobilizações sociais para fazer memória de tantos brasileiros nas dioceses do País.

Em abril deste ano, durante o Domingo da Misericórdia, as paróquias da Diocese de Santo André também realizaram o badalar dos sinos como manifestação de sinais de esperança, fé e solidariedade, que recordou à época, as mais de 345 mil vítimas da Covid-19.