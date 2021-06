Campos afaga Carolina e critica Zacarias

Raphael Rocha

Do Diário do Grande ABC



19/06/2021 | 00:59



O deputado estadual e presidente paulista do Avante, Campos Machado, confirmou que sugeriu ao prefeito de Santo André, Paulo Serra (PSDB), para que a primeira-dama andreense e presidente do Núcleo de Inovação Social, Ana Carolina Barreto Serra, se filie à sigla na tentativa de se eleger deputada estadual. “Se ela for ao PSDB, terá de disputar com gente que há muito tempo está na estrada política”, avaliou Campos. Campos, por outro lado, não escondeu o descontentamento com o vice-prefeito de Santo André, Luiz Zacarias, que está de saída do PTB e deve migrar para o PL. O parlamentar disse que esperava que Zacarias o acompanhasse no Avante, o que não se configurou. “A lealdade é uma característica que todo político deveria ter. É a cicatriz da alma do político. Estou decepcionado porque pensei que ele fosse um político leal.”

Relações mantidas

O vereador Lucas Almeida (DEM), de Diadema, busca manter as boas relações que seu tio, o ex-prefeiturável Pretinho do Água Santa (DEM), tem com a família Leite. Na semana passada, visitou o deputado federal Alexandre Leite (DEM-SP), levando série de demandas para o município e pedindo emendas à cidade.

Paz e guerra

Na primeira semana depois que buscou a paz com o grupo de sua vice, Penha Fumagalli (PTB), o prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos), contabilizou derrota na Câmara. Por nove votos, o bloco de oposição derrubou quatro vetos a projetos de lei de vereadores.



Farpas – 1

O vereador Glauco Braido (PSD) e o deputado federal Alex Manente (Cidadania), ambos de São Bernardo, trocaram farpas pelas redes sociais. Glauco criticou o fato de Alex, que sustenta pauta da PEC (Proposta de Emenda à Constituição) que permite o cumprimento de prisão após condenação em segunda instância, ter votado a favor em projeto de lei que abranda a força da Lei da Improbidade Administrativa. “Enfim, a hipocrisia”, disparou.



Farpas – 2

Alex rebateu. “Aumentar punição de quem comete dolo, dano ao erário e enriquecimento ilícito é ser a favor da impunidade? Reveja seus conceitos e leia a lei”, criticou o deputado federal. “Agradeço também porque é a primeira vez que você fala que sou autor do maior projeto de combate à corrupção e à impunidade.”



Acolhida

Mulher do ex-vereador e ex-prefeiturável de São Caetano Fabio Palacio (PSD), Aghata Daciu Rocha Palacio está nomeada no governo do prefeito de São Bernardo, Orlando Morando (PSDB). Aghata, desde fevereiro, está como assessora de gabinete do chefe do Executivo, com vencimento de R$ 11,2 mil bruto ao mês.



Novo secretário

A nomeação do ex-prefeiturável Thiago Tortorello (ex-PRTB) como secretário de Desenvolvimento Econômico de São Caetano aconteceu na tarde de quinta-feira, em cerimônia no Palácio da Cerâmica. O prefeito Tite Campanella (Cidadania) declarou estar muito satisfeito em “poder contar com um quadro tão qualificado em nossas secretarias”. “Tenho certeza que o Thiago chega para somar ainda mais qualidade.”