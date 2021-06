Ferramenta recupera, em minutos, arquivos excluídos do seu smartphone Android

Marcella Blass

18/06/2021 | 09:48



O Coolmuster Lab.Fone for Android é um serviço que promete ajudar os usuários a recuperar diversos tipos de arquivos excluídos acidentalmente. O programa pode resgatar informações do armazenamento interno e do cartão de memória do celular.

Um dos grandes diferenciais do software é que ele não recupera apenas fotos e documentos, mas arquivos de mídia, contatos, mensagens de texto e até registros de chamadas. Outro ponto de destaque é o fato de ser uma ferramenta gerenciada via computador – o que otimiza bastante a observação dos dados, por conta da tela maior.

Na mesma interface, o Coolmuster oferece também a ferramenta Android Assistant e a Android Eraser. A primeira ajuda o usuário a fazer backup, restaurar padrões e administrar arquivos do celular através do computador. Já a segunda permite apagar todos os dados do aparelho sem precisar restaurá-lo para os padrões de fabrica. Interessante para quem quer começar do zero (mas nem tanto).

O programa também tem outro recurso bastante útil atualmente, o Mobile Transfer. Por meio dele, é possível transferir dados de um telefone para outro. Você pode personalizar o que deseja enviar entre as opções contatos, registros de chamadas, mensagens de texto, fotos, músicas, documentos, vídeos e aplicativos. Basta conectar os dois aparelhos ao PC via USB e iniciar o processo em poucos cliques.

Como recuperar arquivos excluídos?

Todos os recursos oferecidos pelo Coolmuster são bastante úteis, mas o Android Recovery sai na frente. Ele é o responsável por fazer a recuperação de arquivos excluídos ou perdidos que estavam armazenados na memória interna ou no seu cartão microSD. Em resumo, a ferramenta faz uma análise profunda nos sistemas e recupera o que uma vez esteve ali, mas foi apagado.

A recuperação de dados do microSD exige apenas que o usuário conecte o cartão ao computador por meio de um adaptador. Ele vai reconhecer o produto e fazer o scan dos dos dados perdidos. Depois, basta selecionar o que deseja recuperar e clicar no botão Recover para salvar o conteúdo no seu computador.

A recuperação de dados da memória interna é semelhante: basta conectar o aparelho ao computador e dar as permissões que ele exige para vasculhar o sistema. Será necessário, por exemplo, ativar o modo de desenvolvedor do dispositivo – passo a passo que o próprio programa te ensina a fazer antes de iniciar a recuperação dos arquivos.

Atenção aos pré-requisitos!

O processo de recuperação de arquivos da memória interna do aparelho também é bastante prático. Contudo, ele exige que o telefone tenha passado pelo processo de root (não oferecido pelo Coolmuster Lab.Fone for Android). Essa prática nada mais é do que o desbloqueio do Android, que dá ao usuário liberdade para acessar todos os cantos do sistema.

Mas é importante destacar que, apesar de abrir um mundo enorme de possibilidades, essa prática também pode ser perigosa. Quando feita por usuários sem experiência técnica e conhecimento profundo dos processos, há chances do root inutilizar por completo o sistema. Por conta disso, os aparelhos “rooteados” automaticamente perdem a garantia oferecida pelo fabricante do aparelho.

Preço e download

A licença anual do Coolmuster Lab.Fone for Android para recuperar arquivos excluídos custa US49,45, enquanto a licença vitalícia tem preço de U$59,95. Ambas permitem usar o software em cinco dispositivos e um computador. Para quem está em dúvida em relação às funcionalidades do programa, a empresa oferece um teste grátis que permite conhecer um pouco mais da interface antes de investir.