Gleici é eliminada, Kaysar fica pelado e participantes recebem mensagens das famílias; saiba o que rolou no sexto episódio de No Limite!

16/06/2021 | 00:10



Após Arcrebiano ser eliminado, por não se sentir confortável com o jogo, e a equipe Calango curtir um super luau com Wesley Safadão, os 11 participantes do No Limite tiveram que encarar novos desafios. Durante o sexto episódio do reality, que foi ao ar nesta terça-feira, dia 15, os ex-BBBs admitiram estar cansados e relembraram a importância da família durante os momentos difíceis.

- Depois de alguns dias, a gente começa a ficar um pouco cansado por estar sem tomar banho, sem dormir direito, tomando chuva, então, peraí, vamos resgatar o que me trouxe até aqui, disse Paula Amorim.

Já Kaysar fez a diversão dos Calangos ao tentar laçar algumas vacas que estavam perto do acampamento, mas fugiu quando avistou o boi.

- Tinha uma vaca e do nada apareceram cinco outras com filhote. E do nada apareceu um boi. Quando ele me viu, deu aquela paradinha de lado e enfrentou. Ele virou a cara, andou um pouquinho, aí andei um pouco, ele parou e me olhou. Aí falei que não dava mais. Não tem como encarar um boi, pelo amor de Deus. Ai voltei e fugi de lá, disse o sírio.

Por outro lado, se era para tombar, Jéssica tombou! Desapontada, a ex-sister reclamou do gelo que estava levando do sírio e disse que a sua relação com ele não era a mesma do BBB.

- Lá, a gente era muito próximo. Não sei se ele ficou com receio da gente criar essa conexão e se juntou muito com a Gleici. É uma pessoa que eu ainda piso um pouco em ovos. A gente está próximo, mas acredito que eu seja uma opção de voto.

Na Prova do Privilégio, as tribos foram vendadas e tiveram que ser guiados em um circuito por outro integrante para encherem toneis de areia. Além de conquistarem os costumeiros suprimentos, André Marques anunciou que os vencedores também ganhariam uma mensagem, uma foto e um objeto pessoal da família dos participantes. Carcará não pestanejou e garantiu a vitória e os mimos.

- Foi o combo completo para recarregar minha bateria 100%, comentou Paula.

No entanto, Kaysar não deixou a derrota acabar com o alto astral e... Ficou pelado! Isso mesmo, o sírio decidiu tirar a roupa para se refrescar e mandou nudes para os amigos.

- Kaysar, você tá levando isso aqui a sério demais, hein?!, riu Peixinho.

Durante a Prova da Imunidade, eles tiveram que jogar cocos no cesto. Quem derrubasse primeiro os dois cestos da equipe adversária, se livraria do Portal da Eliminação. Carol Peixinho e Gleici erraram as tentativas, fazendo com que Carcará conquistasse mais uma semana no programa e Calango mandasse Gleici para casa.