Claudinho em busca de paz em Rio Grande

Raphael Rocha



16/06/2021 | 00:01



Depois de meses de guerra, a paz se aproxima do governo do prefeito de Rio Grande da Serra, Claudinho da Geladeira (Podemos). No fim de semana, uma reunião com protagonistas da divisão no Paço selou a reconstrução da relação. O grupo que tem o ex-prefeiturável Carlos Augusto César, o Cafu (PDT), como mentor estava disposto a rachar de vez e entregar todos os cargos no governo, abrindo caminho para oposição. Mas foi surpreendido por um Claudinho paz e amor. O prefeito admitiu as falhas e prometeu estabelecer novo diálogo com a ala, principalmente com sua vice e secretária de Educação, Penha Fumagalli (PTB). A atitude foi bem recebida pelo bloco, que também fez mea culpa e avisou estar disposto a reprogramar a rota política. Dias mais calmos em Rio Grande?

G-8 andreense

Grupo de oito vereadores de Santo André começou a espalhar pelos corredores da casa que deve formar um bloco independente, mas o movimento é visto com desconfiança, uma vez que a ala segue com votações favoráveis a todas as ações do governo do prefeito Paulo Serra (PSDB). Pertencem ao G-6 Bahia Santana (PSDB), Bahia do Lava Rápido (PSDB), Toninho Caiçara (PSB), Carlos Ferreira (PSB), Edilson Santos (PV), Pedro Awada (Patriota), Ricardo Zóio (DEM) e Ana Veterinária (DEM). A reclamação é a de que diversas demandas propostas pelos integrantes do grupo não são atendidas ou são solucionadas com muita morosidade por parte do governo.