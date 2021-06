Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



15/06/2021 | 00:01



O Grande ABC voltou a computar mortes por Covid na casa dos 60 ontem, primeiro dia útil, quando quatro das sete cidades – Mauá, Diadema, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra – reportaram infectados e falecimentos represados no fim de semana. Foram 59 óbitos, sendo que 31 foram informados por Mauá. Os demais constam nos boletins epidemiológicos de Santo André (17), São Bernardo (cinco), São Caetano (três) e Diadema (três). Com isso, a região chegou a 8.508 mortes desde o início da pandemia.

Em relação aos novos casos, foram mais 942 diagnósticos positivos, sendo 542 em Mauá, 153 em Diadema, 120 em São Bernardo, 61 em Santo André, 32 em São Caetano, 19 em Ribeirão Pires e 15 em Rio Grande da Serra. No total, já são 206.245 positivos, sendo que, destes, 188.172 estão recuperados da Covid.

O Estado tem 3.464.158 casos e 118.213 óbitos, sendo que 5.309 diagnósticos positivos e 92 mortes foram registrados entre domingo e ontem. Entre o total de casos, 3.121.444 tiveram a doença e já estão recuperados. A taxa de ocupação dos leitos de UTI (Unidade de Terapia Intensiva) no Estado é de 82,1% e na Grande São Paulo é de 79,4%.

No Brasil, de acordo com o Ministério da Saúde, foram mais 827 mortes e 39.846 casos entre domingo e ontem. Com isso, já são 488.228 óbitos e 17.452.612 infectados, sendo que 15.854.264 já estão recuperados.