Anderson Fattori

Do Diário do Grande ABC



15/06/2021 | 00:01



As cidades do Grande ABC vão ter que aumentar em 60% a aplicação da vacina contra a Covid-19 para atender a meta estipulada domingo pelo governo do Estado de imunizar com a primeira dose toda população com 18 anos ou mais até 15 de setembro.

Na região, o público-alvo corresponde a 2.145.947 moradores, de acordo com dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) e da Fundação Seade (Sistema Estadual de Análise de Dados) do governo estadual. Como 790.270 já receberam a vacina, ainda restam 1.355.677 pessoas para serem imunizadas. Nos últimos 14 dias a média móvel de aplicações é de 9.117 imunizantes por dia, ou seja, seriam necessários 148 dias, até 9 de novembro, para que todos os adultos da região iniciem o esquema vacinal no ritmo atual.

Para cumprir o cronograma do Estado, as cidades do Grande ABC precisam aplicar, em média, 14.577 primeiras doses todos os dias, ou seja, 5.460 fármacos a mais do que atualmente. Desde o início da campanha de vacinação, em 19 de janeiro, o Grande ABC só conseguiu superar a marca necessária em duas oportunidades, no dia 22 de janeiro, quando foram 14.649 doses, e no dia 11 de junho, com 14.628.

De acordo com o governo do Estado, os novos grupos de vacinação começam a ser imunizados amanhã, quando está prevista a imunização de pessoas sem comorbidades de 50 a 59 anos. Alguns municípios da região, como Santo André, São Bernardo e São Caetano já anteciparam a proteção desta faixa etária desde ontem. Ribeirão Pires está vacinando moradores acima de 56 anos. A Prefeitura de Diadema imuniza hoje munícipes com 55 e 56 anos e Mauá protege quem mora na cidade e tem 58 ou 59 anos.

No dia 23 de junho será a vez de pessoas de 43 a 49 anos; no dia 30 será contemplado quem tem de 40 a 42 anos; no dia 15 de julho será a vez dos munícipes de 35 a 39 anos; no dia 30 de julho será imunizado quem tem entre 30 a 34 anos; no dia 16 de agosto começa a campanha para moradores de 25 a 29 anos; por fim, em 1º de setembro serão vacinadas pessoas de 18 a 24 anos.

As cidades do Grande ABC replicaram o mesmo cronograma mostrado pelo Estado no domingo, com a expectativa de receberem doses extras para conseguir cumprir o cronograma. Já a Prefeitura de Mauá, por meio das redes sociais, resolveu não antecipar a programação estadual enquanto não tiver segurança de que novos lotes de vacinas serão recebidos pela cidade.